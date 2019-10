Estudian la lengua huarpe de San Luis para recuperar "la emocionalidad" de la palabra

Un proyecto de investigación dirigido por una especialista española estudió "la emocionalidad" de la lengua huarpe, en la provincia de San Luis, porque considera que el uso del idioma español "va en contra de toda la oralidad por el agotamiento de la memoria, provocado por las técnicas de memorizar y escribir".

El proyecto es dirigido por la doctora en Filología y profesora master de estudios avanzados en teatro de la Universidad Nacional de la Rioja (UNIR), España, María Gray.

Gray señaló que llegó a la conclusión de la pérdida de las facultades primarias del idioma español luego de cinco años de estudios y reflexión sobre la lengua.

"Había cosas que en nuestro lenguaje ya no tenían significado", aseguró, y agregó que se "ha perdido su potencial emocional".

Añadió además que "es muy práctico", por lo que lenguaje se vuelve "algo muy utilitario", explicó.

Gray afirmó que su aproximación a la lengua huarpe le demostró "lo contrario", porque una palabra significara "mil cosas" y la persona que lo está diciendo "sabe cuál es la profundidad del significado holístico, emocional o cósmico de esa palabra".

Sobre la lengua huarpe sostuvo que es "origen" y tiene un camino por delante para evolucionar, ya que están en ella "las piedras preciosas de lo que podría ser una revolución".

"Ya no pensamos cuando hablamos", explicó, por eso es tan fuerte esta lengua, que hay que "pensarla para hablarla", nosotros ya no hacemos eso, hablamos de forma automática". Y recordó: "Como lo decía Shakespeare, todo es un "bla, bla, bla".

Sobre los proyectos educativos que impulsa el pueblo Huarpe en las escuelas de San Luis, Gray dijo que allí "todo lo que se está diciendo es bonito, es sabio".

Y añadió que a esa lengua hay que "cuidarla, quererla y trasmitirla para que no se pierda".