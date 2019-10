El juninense que hizo “más feliz” a Moria Casán y a quien más recuerda

Si bien lleva muchísimos años en la televisión, no se sabe mucho sobre la vida amorosa de Moria Casán. Se le conocen parejas, sí, pero la diva siempre intenta esquivar a las preguntas sobre su intimidad más profunda.

En 1971, se casó con Juan Carlos Bojanich y un año después se separó e inició un fogoso romance con Carlos Sexton. No hace mucho la diva confesó que el empresario fue “el hombre que me hizo más feliz”.

“Sin dudas, Mario Castiglione fue el hombre que más me dio, ya que me dejó a mi amada hija Sofía. Pero a Sexton es a quien más recuerdo. Lo conocí porque me contrató. Me llevaba unos veinte años, pero me fascinaba, y viví con él en Europa”, reconoció en una entrevista.

“El Piojo” Sexton nació y vivió en Junín, donde transitó la etapa escolar y luego se mudó a Buenos Aires para iniciar su carrera como representante de jugadores de fútbol. Con él, la diva estuvo más de diez años en pareja.

Lo cierto es que Moria compartió en Twitter una foto retro que despertó la curiosidad de todos, donde aparece ella abrazada con el juninense.

Si bien, en el largo tiempo que duró la relación, ella lo presentaba a todo el mundo como "mi pareja", juntos viajaron a Europa, compartieron cenas, fueron a estrenos y se mostraban felices, como en la foto que ella subió a la red del pajarito.