El lunes habrá clases en todas las escuelas bonaerenses donde se vote

La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense aseguró ayer que el próximo lunes habrá clases en los 5500 edificios escolares del territorio bonaerense donde se votará mañana, ya que se pondrá en marcha un operativo de limpieza, tras el escrutinio, para garantizar la higiene de los establecimientos.

Fuentes de la cartera educativa provincial explicaron que "el lunes habrá clases, no se dispuso asueto, se estima que en el turno mañana habrá clases donde se garanticen las condiciones de higiene, a través de un operativo de limpieza que se realizará tras el escrutinio; en tanto en el turno tarde no habrá inconveniente alguno para el dictado de clases".

"Es importante aclarar que, además, está garantizado que se brinde el Servicio Alimentario Escolar (SAE), aún en aquellos edificios donde eventualmente no se pudiera dictar clases por no haberse podido concluir con su limpieza", remarcaron las fuentes.

En la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar más de 12 millones de bonaerenses.