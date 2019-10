Con qué documentos se puede votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que todos los formatos de documentos son válidos para votar en las elecciones nacionales que se desarrollarán mañana en todo el país.

Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta o tarjeta o el nuevo DNI digital son documentos válidos para que el ciudadano presente el domingo en el establecimiento de votación.

La CNE aclaró que el ciudadano debe presentarse con el último ejemplar que tramitó y que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

En tanto, se precisó que no podrán votar los ciudadanos que no presenten documento habilitante, los que no figuren en el padrón de la mesa, los que figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral aunque aleguen error, y los que presenten un documento anterior al que figura en el padrón.

Seguridad

Unos 93.500 efectivos de las fuerzas armadas, de seguridad, federales y de las policías provinciales participarán del operativo de seguridad que se desplegará con motivo de las elecciones generales del domingo en todo el país.

Según informó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado, el Comando General Electoral (CGE) es el encargado de las medidas de seguridad durante las elecciones del domingo, que estará a cargo del general de división Carlos Pérez Aquino.

Los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrán a su cargo la seguridad del comicio en los 24 distritos del país, junto a personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales.

El operativo incluye la utilización de 10 lanchas, 8 helicópteros, 1 avión Hércules C-130, 5.200 vehículos terrestres y más de 60 mulas para transportar las urnas en las regiones montañosas del país.

Según se precisó, los efectivos brindarán protección a los 15 mil locales de votación y las 100 mil urnas distribuidas en todo el territorio nacional.

"El CGE coordina y ejecuta las medidas de seguridad durante la elección, así como la vigilancia de los locales donde funcionarán las mesas receptoras de votos, la custodia de las urnas y la documentación durante su transporte en los vehículos del Correo Argentino, hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito", se informó en el comunicado.