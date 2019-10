Cuatro fuerzas compiten en Junín por la intendencia y diez bancas de concejales

Cuatro espacios políticos se disputarán mañana, en las urnas, la intendencia de Junín y diez bancas en el Concejo Deliberante, en medio de un escenario fuertemente polarizado.

Juntos por el Cambio

En el oficialismo comunal, el intendente Pablo Petrecca buscará la reelección, mientras que el tramo de concejales lo integran: Gabriel D´Andrea, Yamila Alonso, Javier Prandi, Graciela Blaiotta, Adrián Feldman, Nora Mahuad, Oscar Rosa, Agustina de Miguel, Blas Carafiello y Gimena Picchi. Consejeros escolares: Adriana Summa, Darío Mecozzi y María Lazzaretti.

Frente de Todos

En el Frente de Todos, que lleva como candidato a intendente a Mario Meoni, integran la lista Carolina Echeverría, seguida por Lautaro Mazzutti, Lourdes Pedroza, Rodolfo Bertone, Lucila Laguzzi, Javier De Antoni, Belén Madrid, Martín Palma, Romina Massari, y Mariano Petraglia. Consejeros escolares: Daniela Pezzatti, Facundo Sospicio, y Karina Facciano.

Consenso Federal

En Consenso Federal, espacio que lleva como candidato a intendente a Diego Ruiz, integran la lista de concejales: Cristina Molina, Alejandro Franco, Gabriela Di Sascio, Juan Martínez, María Rosa Di Santo, Juan Ignacio García, Yesica García, Andrés Olmos, María Gimena Panziraghi, y Fernando Martielli. Consejeros escolares: María Rosa Aveni, Antonio Salice y Stefanía Darquizan.





Frente de Izquierda

En el Frente de Izquierda Unidad, la candidata a intendenta es Laura Battaglino, mientras que para concejales se postulan Luciano Rogero, Sonia Rodríguez, Cristian Gabriel Martínez, Natalia Medina, Fidel Tupac Rodríguez, Graciela Marmisolle, Diego Carpentieri, Silvina Andrea Méndez, Obdulio Damián Martínez y María Trinidad Jordan Rabbi Baldi. Consejeros escolares: Rita Saez, Leopoldo Rodríguez y María Fernanda Rodríguez.



La pulseada en el Concejo

El Concejo Deliberante es una herramienta clave de los intendentes al momento de gestionar y en esta elección se ponen en juego diez bancas, ya que el Cuerpo se renueva por mitades –en total son veinte escaños.

En Juntos por el Cambio dejan su cargo Gabriel D'Andrea (encabeza la lista para renovar por otro período), Javier Prandi (también busca ser reelecto), Nora Mahuad y Javier Belligoi. También deja su cargo Andrés Rosa, del unibloque aliado al oficialismo, Compromiso por Junín.

Por el Frente de Todos terminan su mandato Carolina Echeverría (encabeza la boleta para renovar) y Hugo Talani. Además, cumplieron sus cuatro años Lautaro Mazzutti (va segundo en la lista), Rodolfo Bertone (quedó cuarto en la nómina) y Olga Prieto.



Si se repitiesen el domingo los números de las PASO del 11 de agosto pasado, por el Frente de Todos ingresarían seis concejales y por Juntos por el Cambio, cuatro. Con esta situación, Todos obtendría la mayoría propia en el recinto, ya que sumaría once concejales, mientras que Juntos por el Cambio se quedaría con nueve.

Así, por Todos ingresarían Carolina Echeverría, Lautaro Mazzutti, Lourdes Pedroza, Rodolfo Bertone, Lucila Laguzzi y Javier de Antoni. Y a estos ediles se agregarán aquellos que no renuevan en esta contienda electoral: Maia Leiva, José Bruzzone, Victoria Muffarotto, Maximiliano Berestein y Natalia Donati.

En Juntos por el Cambio estarían ingresando Gabriel D´Andrea, Yamila Alonso, Javier Prandi, y Graciela Blaiotta. A ellos se sumarán Cristina Cavallo, Melina Fiel, Marcelo García, Juan Tolosa y Manuel Llovet.

El dato surge de la división del ciento por ciento de los votos (56.456) por la cantidad de cargos (10), cálculo que arroja la primera definición: entran en el reparto de cargos solo aquellos espacios políticos que hayan obtenido el 10% de los votos (en este caso, solo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio).

Si Todos volviesen a obtener el 48% de los votos, sumaría cuatro concejales y un residual del 8%. Y si Juntos por el Cambio sacase nuevamente el 37%, obtendría tres concejales y un residual del 7%. En este contexto, ingresarían cuatro + 1 por Todos (5); y tres + 1 (4) por Juntos por el Cambio. Y como ya no quedarían más sufragios para repartir, el concejal restante es para el ganador, lo que explica que Todos pueda contabilizar seis ediles.