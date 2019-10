Denuncias de “campaña sucia” en Junín en el último día antes de la veda electoral

En el último día de campaña electoral en Junín circularon en las redes sociales videos y fotos del reparto de boletas del candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, con la del candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Pablo Petrecca, una modalidad que si bien está bastante extendida en la praxis política, generó el rechazo del lavagnismo local.

En este sentido, Diego Ruiz, que competirá por el Poder Ejecutivo este domingo, dijo que se trata de una acción relacionada a la “mala política”, al tiempo que agregó que “repartir una boleta cortada es subestimar al electorado, es tratar de imponer un acto eleccionario que no está bueno, terminás siendo contradictorio con el espacio político al que pertenecés, a sus principios”.

Y amplió: “Yo no permitiría que alguien me ofrezca repartir la boleta cortada, con otro candidato, con Roberto Lavagna, como reconoció (Pablo) Petrecca. Ha dejado de ser el soldado que decía ser, eso no está bueno, no tiene que ver con la buena política, que es la de construir, de sumar, de atender a la gente, igual que bajar los pasacalles de mi espacio para reemplazarlo por los de su partido”.

Además, el candidato a intendente se quejó: “Si vamos a una campaña limpia, que sea limpia para todos. Lo he visto sacándose fotos en obras o barrios, que sea todo el año, regalando tablets a los jubilados. Creo que en ese sentido tengo un poco más de coherencia”.

“Con todo esto que está pasando tengo muchos mensajes que me dicen que les choca ver la boleta de Roberto Lavagna con la de Pablo Petrecca. Creo que va a ser un boomerang para ellos y nosotros vamos a salir beneficiados con más votos. La gente entiende y conoce la coherencia de mi espacio”, cerró.

Comunicado de Juntos por el Cambio

En tanto, desde Juntos por el Cambio enviaron un comunicado en el cual se informó que “la lista que el candidato a intendente Pablo Petrecca reparte es la de Juntos por el Cambio que incluye a Vidal y a Macri”.

Y aclararon que “desde Juntos por el Cambio no se reparten boletas de Consenso Federal”.

“Las boletas que están llegando bajo puerta con Lavagna de candidato a presidente corresponden al espacio de Verónica Borsani, de Consenso Federal Junín, que apoya a Petrecca a nivel local”, señalaron.

Frente de Todos

En su cuenta de Facebook, el candidato a intendente por el Frente de Todos, Mario Meoni, afirmó: “Lamentablemente, este proceso electoral será recordado por la campaña sucia. Durante estos tres o cuatro meses hemos recibido todo tipo de agresiones y se han inventado decenas de mentiras. Y ahora, en estos días, nos encontramos con que están repartiendo boletas de nuestro partido que son de las PASO, que no tienen validez el domingo. Y también están repartiendo nuestra boleta cortada con la de Juntos por el Cambio, en bolsitas negras. Por eso, te pido que prestes mucha atención. Nuestra boleta llega a cada domicilio en una bolsita celeste con un sticker que es un sol. Además, tenés que mirar la fecha que está impresa en la boleta, que debe decir 27 de octubre”.