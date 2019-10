Solo 7 de cada 100 compras de inmuebles se hacen con créditos hipotecarios

Mientras el mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires no repunta desde hace meses, sólo 7 de cada 100 propiedades que se vendieron este año se hicieron bajo la modalidad de créditos hipotecarios.

Así se desprende de los datos del Colegio de Escribanos, que indican que de las 55.545 operaciones que se realizaron en los primeros nueve meses del año, solo 4.231 fueron concretadas por hipotecas; esto es, el 7,6% del total. Sin embargo, esos números vienen en caída, ya que en septiembre bajó al 5,5% de las operaciones de ese mes.

En medio de un escenario inestable por lo electoral y un dólar que desde abril del año pasado parece no encontrar techo, según cifras oficiales, durante septiembre cayeron un 13% las ventas de inmuebles en comparación con el mismo mes del año pasado, aunque la nota la dieron los créditos. La baja con respecto a 2018 fue del 56%.

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín, afirmó a Democracia: “Estamos en un momento de suma especulación. Estamos expectantes en alguna medida, con demasiadas dificultades económicas, producto de las políticas económicas que se desarrollaron en el país”.

Y agregó: “En los últimos diez años no han sido certeros los destinos de la Nación. No han sido los adecuados en cuanto a políticas económicas porque si no, no hubiéramos llegado a esta situación. El desarrollo ha sufrido algunos impactos, medidas como ajuste de tarifas y otras han impactado directamente sobre el poder adquisitivo de la gente. Este ha sido diezmado porque hubo paritarias a la baja durante muchos años, sumado a la dolarización de tarifas, incrementos generales, devaluación, grandes índices de inflaciones anuales, todo esto ha hecho que nos encontremos en esta situación”, afirmó.