“El Hospital está colapsado”, afirman desde la Multisectorial de Jubilados

Heriberto “Beto” Hernández, presidente de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín, señaló la grave situación de salud que atraviesan personas de escasos recursos de la tercera edad, por no ser atendidos a tiempo en el Hospital, llegando incluso hasta la muerte.

“La falta de atención de especialistas con cobertura de PAMI (que data desde junio de 2017), hace que muchos jubilados vayan al Hospital, ya que les es imposible pagar la consulta a nivel privado. No tienen para pagar cada consulta privada, a un promedio de 1.000 pesos. Algunos médicos cobran menos, 700 y 800, pero otros hasta 1.500 pesos o más”, manifestó el dirigente jubilado.

“El jubilado va al Hospital porque no hay cobertura de PAMI con especialistas. El Círculo Médico de Junín no acuerda convenio con PAMI y en el medio siempre estamos nosotros, los jubilados”, apuntó.

Hernández mencionó que hace poco hubo una reunión con la Oficina de Defensa al Consumidor del Municipio de Junín, a cargo de Fernando Scanavino, luego de mantener contacto con PAMI y el Hospital, pero que ninguna de las directoras del nosocomio se hizo presentes sino que mandaron a un abogado y un administrativo del hospital para hablar con ellos y el PAMI.

“Dicen que el PAMI le pagaría al Hospital dos millones por sus afiliados, pero hay severos problemas con algunos servicios, por ejemplo en Reumatología, donde hay turno para dentro de seis meses; Urología, entre 60 y 70 días tarda la atención, lo mismo con Cardiología, etc. Si una persona de edad avanzada va al Hospital y se tarda tanto en atenderla, porque no hay turno a la brevedad, su estado de salud empeorará. Lo importante es que la atiendan antes, que haya prevención y no se llegue a una urgencia”, afirmó el entrevistado.

Heriberto Hernández recordó que en el 2018 hubo reuniones de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados con los concejales de distintos bloques, firmando petitorio por el 0800, por la atención de los turnos, para que la gente no estuviera a las 3 o 4 de la mañana esperando sacar turno y que cuando llega a la ventanilla, le digan que no hay más.

“Es imposible que puedan atender tanta cantidad de gente. Hay quienes se mueren por no ser atendidos a tiempo, porque no consiguieron un turno en el Hospital. Ya van más de quince casos, que nos hemos enterado. ¿Quién se hace responsable?”, preguntó.

De Junín y la Región

“Esta grave situación - continuó diciendo Beto Hernández- se repite no solo con los jubilados de Junín sino con los que vienen de afuera, para hacerse atender acá. Estamos hablando de un Hospital Interzonal, que está colapsado porque están todos los jubilados que van a pedir turno y aparte, la gente que no tiene obra social que va allí. Nosotros, los que tenemos obra social, no deberíamos depender del Hospital”.

El dirigente manifestó que además, faltaban cosas importantes en este nosocomio como personal capacitado. Dijo que se habían dado situaciones donde por ejemplo, el resonador, que hace la angiografía y que es de última generación, no tenía técnicos. “Tuvieron que venir los técnicos de una clínica privada para hacer una angiografía, cuando hubo un problema con una chica de 31 años, que finalmente falleció de aneurisma”, señaló.

Otra reunión…

“Ayer tuvimos una reunión con los centros de jubilados y vinieron del PAMI. Esta reunión se la venía pidiendo hace bastante tiempo y ahora dicen desde PAMI que se están preocupando por la parte social. No es así, esta situación social y nuestro pedido datan de hace mucho tiempo antes”, dijo.

Heriberto Hernández manifestó que las leyes, normas y resoluciones que tienen que ver con la salud, son por políticas que el Estado aplica, políticas que los jubilados pueden apoyar, cuestionar, criticar o rechazar.

“Las mejoras se obtienen por gestiones políticas acordadas. Por eso es necesario que estemos de acuerdo todos cuando solicitamos algo, por ejemplo, un 0800 de PAMI para sacar turno en el Hospital o para pedir una ambulancia”, apuntó.

“No podemos tener un centro de jubilados solamente para venir a jugar a las cartas, que a mí también me gusta, como tomar mates y comer facturas, hacer un bailecito y divertirnos, que también viene bien. Pero también viene bien que tengamos los derechos que nos ganamos, porque hemos aportado toda una vida”, destacó Hernández.