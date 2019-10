Mario Meoni: “Lo que debe crecer es la cultura, la educación y el conocimiento”

Avenida Rivadavia es tal vez una de las calles que más recorrió Mario Meoni en su vida. Era un trayecto obligado en sus años de estudiante y luego como trabajador.

En su recorrida con Jimmy Romero, de TeleJunín, el candidato del Frente de Todos pide dirigirse al barrio Villa Belgrano, a través de una recorrida por Rivadavia: “Me siento muy identificado”, asegura. “Rivadavia fue el camino de ida y vuelta, a la escuela, - nocturna-, en el corazón de Villa Belgrano. También cuando empecé a trabajar, era el lugar por donde iba y venía caminando, donde me fui empezando a desarrollar como ciudadano, juninense” relata mientras rememora sus épocas de trabajo como lavacopas, y su camino hacia la militancia política, su mujer y sus hijos.





Barrios y obras

La primera parada, en el barrio Villa Belgrano requiere una reflexión desde lo político y más relacionada con su gestión.

“Es una zona que ha tenido problemas de agua por mucho tiempo, tampoco vamos a decir que ahora empezó. Es una zona compleja. Nosotros en mi gestión hicimos varios ductos y bocas de tormenta para permitir el drenaje más rápido” indicó.

Meoni explicó que “la zona requiere de una conexión con la nueva obra de desagües pluviales de la ciudad que al no conocerse plenamente lo que había que hacer se invirtió mucho en una zona rural con un gran zanjeo, gran entubamiento en avenida Alvear que no era necesario y era más necesario hacer un entubamiento de un ducto de aquí hacia la zona de avenida Alvear y eso hubiese permitido el drenaje mucho más rápido del agua en esta zona que es deprimida naturalmente, pero que tiene solución”.

Almirante Brown, según Meoni, "quedó relegado no por nada especial pero porque mi idea fue completar los núcleos de la ciudad, si uno toma un barrio completo me gusta que tenga agua, gas, cloaca, iluminación, cordón cuneta y después el asfalto. Nosotros completamos el barrio Norte, Libertad, Ferroviario, Nuestra Señora del Carmen. Entre Rivadavia y Alberdi completamos todo y entre Intendente de la Sota y la Ruta 188”.

Actividad cultural

Consultado sobre el edificio sobre calle Liliedal, que durante su gestión se destinaría a una biblioteca modelo, aseguró que piensa realizarlo.

“Junín es una ciudad que tiene que ser la ciudad del conocimiento en función de tener los centros institucionales educativos más importantes que puede tener una provincia, una localidad". Asimismo destacó que “hay una enorme actividad cultural en Junín , gran capacidad de creación cultural a la que debemos darle más auge, más vuelo. Aspiro a que si nos toca volver al municipio vuelva a ser un centro cultural”, aseguró y agregó: “Creo que eso nos diferencia con el actual intendente. Para nosotros lo que debe crecer es la cultura, la educación, el conocimiento, para él debe crecer la idea de monitorear a los ciudadanos”.

Recursos

Sin alineación política, los recursos para la ciudad se vieron afectados.

“Los problemas económicos siempre trato de que se resuelvan desde el ámbito local. Los políticos nunca los personalizo, yo discuto políticas”, explicó.

“En términos de recursos trato y he tratado de administrar correctamente lo del municipio y todos los excedentes se volcaban en obras, así he gobernado todo ese tiempo. Lo que no permitió el alineamiento es que eso se multiplicara por 10”.

Ahora, aseguró: “Tengo la posibilidad de estar en una gestión que me va a encontrar alineado con el presidente, con quien además tengo una gran relación personal”, y agregó, “y Axel, con una capacidad intelectual muy elevada”.

Mensaje y compromiso

En el último tramo, Meoni dejó un mensaje a los juninenses: “Solo tengo agradecimiento para Junín. Hace 21 años que vivo en la misma casa, con mi familia, los mismos vecinos. Gente que sufre, que padece, que tiene problemas, que le cuesta pagar la luz, tener medicamentos, le cuesta acceder al hospital, le cuesta tener trabajo. A ellos les digo que voy a trabajar con el mismo compromiso que lo he hecho siempre”.

Además agregó: “Más que nunca creo que hay que tratar de devolverle la calidad de vida a la gente, mejorarle notoriamente su vida diaria que es bastante crítica hoy y fundamentalmente agradecer. Soy un agradecido a la gente de mi ciudad”.

“Esperamos poder gobernar con Alberto Fernández la nación, Axel la provincia y nosotros la ciudad”.