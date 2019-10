Tras la polémica con la oposición, llegaron a la Ciudad las tres ambulancias del SAME

Luego de la polémica en el Concejo Deliberante entre oficialismo y oposición por el servicio de emergencias médicas y la extensión del contrato con la empresa Intermed, llegaron a la ciudad las tres ambulancias del SAME que habían sido anunciadas en julio último por el intendente Pablo Petrecca y que cuentan con tecnología de última generación.

Sin embargo, para que el servicio del SAME comience a operar en las calles juninenses, se necesita la aprobación del Concejo.

Cabe recordar que el Municipio ya contaba con una ambulancia de estas características en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, por lo que serán cuatro las unidades que prestarán este servicio de salud para satisfacer las necesidades de todos los vecinos.

Según se informó desde el Municipio, también se contempla la posibilidad de “extender el servicio para atender las emergencias que ocurren en las escuelas, algo muy solicitado por toda la comunidad educativa juninense”.

Equipadas con tecnología de punta

En este contexto, el jefe comunal afirmó: “Como lo habíamos anunciado y prometido en conferencia de prensa y en el marco de la política que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal de ofrecer servicios de emergencia a los 135 municipios bonaerenses, nos mostramos dispuestos a tomar este desafío y hoy podemos contar con estas nuevas unidades. Una vez más estamos contentos por mostrar hechos concretos, en este caso con estas nuevas ambulancias de última generación que nos van a permitir mejorar el servicio de emergencias médicas en todo el partido de Junín”.

“Cuando nos referimos a este servicio lo hacemos con toda la importancia que merece porque están en juego las vidas de los juninenses. Esto forma parte de un convenio al que hemos suscripto, que ha sido elevado al Concejo Deliberante y que en un primer momento constaba de dos ambulancias, pero luego se añadió una tercera, por lo que quiero agradecer al ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, por esta disponibilidad”, afirmó el funcionario.

Y añadió: “Hoy contamos con tres móviles nuevos que van a pasar al Municipio y que se sumarán a la que tenemos en actividad en el HIGA, es decir que son cuatro en total las que van a estar completamente a disposición de los vecinos del partido”.

Seguidamente, el jefe comunal afirmó que las ambulancias “están equipadas con tecnología de última generación y cuentan con todas las herramientas necesarias para un servicio de calidad para los sucesos que ocurren en la vía pública. Esto sucede con el agregado al que nos hemos comprometido también de que a partir de marzo del año que viene también podamos cubrir las emergencias que suceden en las escuelas, algo muy pedido y solicitado por toda la comunidad educativa de nuestra ciudad”.

El turno del Concejo

Luego, indicó que estos móviles “ya son de todos los juninenses y ahora esperamos que todo el Concejo Deliberante o concretamente los bloques de la oposición aprueben este convenio que, en definitiva, otorga mayores beneficios en el cuidado de la salud de los vecinos, que es una responsabilidad que tenemos todos como gobierno”.

Gabriel D’Andrea, presidente del Concejo, brindó mayores precisiones con respecto a los pasos a seguir en términos legislativos para que el SAME funcione de manera concreta en Junín: “La aprobación para la llegada de este sistema a la ciudad está siendo tratada en las respectivas comisiones del Concejo, pero llamativamente nos hemos encontrado con cierta resistencia a aprobar el convenio por parte de la oposición. Esto no es algo que nos sorprenda, porque en cada proyecto que hemos presentado para traer un beneficio a Junín nos hemos encontrado con este tipo de planteos que a veces resultan inexplicables e inentendibles, mientras que en otras oportunidades no tienen ningún tipo de argumentación posible”.

“Nos gustaría que sea de forma unánime porque se trata de un buen gesto de cara a la sociedad, que demostraría que estamos de acuerdo en cosas tan importantes para la ciudad, como la llegada de estas nuevas ambulancias. No obstante, si no lo conseguimos, tenemos la firme decisión de ir para adelante y aprobar el convenio, ya que contamos con los votos necesarios para hacerlo”, aseveró D’Andrea.

Javier Prandi, concejal de Juntos por el Cambio, manifestó: “En principio es una satisfacción enorme recibir estos tres móviles totalmente equipados y con tecnología de punta; es algo trascendental para el servicio de atención de emergencias médicas en Junín. Estamos a la espera de la aprobación en el Concejo Deliberante para poder llevar este sistema aquí y, como dijo el presidente del Concejo Deliberante, estamos un poco sorprendidos por la resistencia por parte de un sector de la oposición. Vamos a seguir adelante con la discusión en comisión y esperemos que prontamente podamos darles respuestas a todos los vecinos con este servicio de prestigio intachable”.

En la vereda de enfrente, el concejal del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Hugo Talani, afirmó: "Es un engaño decir que en Junín funcionará el SAME. Lo que intenta hacer el Municipio es contratar nuevamente a la empresa Intermed para que solo use el logo del SAME. No tiene ningún sentido hacer esta contratación a Intermed por 44 millones de pesos, con una duración de 3 años, cuando faltan pocos días para que los juninenses elijan al próximo intendente".

Un sistema de “alta calidad”

Por su parte, Federico Villagrán, director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la Provincia, afirmó: “La idea de la gobernadora Vidal fue implementar un sistema de emergencias médicas de alta calidad, que estandarice las actuaciones y mejore el funcionamiento en toda la provincia. Esto implica no solo ambulancias como las que han llegado a Junín, sino también la realización de capacitaciones constantes para el personal”. Además, dijo que “el servicio funcionará de manera independiente en la ciudad, pero a la vez se puede complementar y acoplar con todos los municipios bonaerenses que lo poseen, lo cual es de suma importancia en el caso de un incidente mayor y que si se prolonga en el tiempo se convierte realmente en una catástrofe”.

“De esta manera, nosotros desde la dirección de Emergencias trabajaremos con todo el equipo de catástrofes para terminar de armar y consolidar un sistema de emergencias que satisfaga todo tipo de necesidades”, afirmó Villagrán.

En tanto, Carlos Lombardi, secretario de Salud del Municipio, afirmó: “Es fundamental para la ciudad y el partido poder contar con este prestigioso servicio. Desde el punto de vista de la salud es un salto de calidad importantísimo, que hoy podamos contar con tres ambulancias equipadas con todas las herramientas y la tecnología de última generación es indudablemente un beneficio enorme en la atención de aquellos pacientes o personas que realmente lo requieran”.

Y amplió: “Tenemos que priorizar esto, porque para la atención de las emergencias médicas en Junín es un hito que marcará un antes y un después en la historia de la ciudad; como juninenses tenemos que estar sumamente orgullosos de que se haya concretado”.