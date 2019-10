Laura Battaglino: "Las prioridades las tenemos que determinar entre todos y no un sector"

Marcando a la Laguna como uno de sus lugares preferidos, la candidata a intendente del Frente de Izquierda Laura Battaglino recorrió la ciudad junto a Jimmy Romero para el especial de TeleJunín.

Consultada por uno de los lugares en los que enfocaría su gestión, de lograr la intendencia, sería en el barrio, Emilio Mitre.

“En el barrio donde me crié, si bien hay algunas cosas hechas, creo que está parado en el tiempo. Avenida La Plata y el sector hacia El Carpincho, no ha llegado mucho. Se hizo una plaza, las obras del desagüe pero hay zonas que cuando llueve son intransitables”, contó.

Rumbo al Parque Industrial, a pedido de Battaglino, la charla se dirige hacia el alcance que tiene el Frente de Izquierda en la sociedad.

“Si es por la vía electoral tiene que ver con las propuestas y planteos que hacemos, que los discutimos un montón. Y por lo menos en Junín, si bien somos pocos, es una realidad, cuando vamos, llegan los planteos. Lo que hemos logrado conquistar es bueno, hay que hacer una ruptura. Es un cambio que se hace también subjetivo de alguna manera, que es bastante difícil”, aseguró.

“En Junín no lo vemos pero en Capital, en todos los lugares de trabajo y en las fábricas va avanzando lo que es una posición clasista, que es una posición de izquierda. Esta cuestión de tomar las fábricas. No es un mandato nuestro, es el trabajador el que produce, el que sabe cómo se produce y es el que necesita eso para vivir”.





Los trabajadores

Battaglino se refirió a la situación de una empresa, productora de biodiésel.

“Biobin está en tres localidades. Ahora en Junín está suspendida”, indicó. “Cuando Alberto Fernandez ganó las PASO y aumentó el dólar, una de los argumentos de la empresa es que hay una incertidumbre económica y que no van a seguir produciendo y la primer medida que tomaron fue suspender de 20 a 30 trabajadores”.

Ante la razón de la recorrida en el Parque Industrial destacó: “Yo les decía de venir acá porque me parece un botón de muestra de todo lo que está pasando a nivel nacional, incluso internacional”.

Asimismo destacó: “Lo que está pasando en Amcipa es otro ejemplo. Quedaron trabajadores bancando los trapos y viendo cómo resolver la situación”.





“Nosotros somos socialistas”

La reciente detención que sufrió la candidata también fue abordado en la charla durante el recorrido.

“La pintada de la pared, tiene la cuestión política. Después se viene imponiendo un discurso, una mirada que también es política que tiene que ver con las paredes limpias. Si hay algo que trato de ser es congruente. Nosotros somos socialistas. Esto lo reivindico, lo dejo en claro". aseguró.

“Es normal que en una sociedad se defienda algo que implica la propiedad privada. Porque estamos educados para proteger y defender eso y hay un aparato legal hecho, policial y político que sostiene y que defiende eso, que hace eje en eso”.

Asimismo agregó que existe otra mirada: “Nosotros no podemos salir a pagarle a la Municipalidad ni a privados para poner nuestros carteles. Eso es una realidad nuestra. Y solo los trabajadores y trabajadoras pueden entender”.

Prioridades y mensaje

“¿Por qué tenemos que pensar como sociedad que se puede hacer un desagüe pero después vamos a tener tarifazos y hambre social y miseria social que va creciendo?”, cuestionó Battaglino y agregó: “Son hermosas las obras estas pero también hay un montón de comedores. Las prioridades las tenemos que determinar entre todos y no un sector que puede ser más favorecido por el político que esté gestionando. Esto de que para que no haya hambre no hay obra pública, hay que cambiar el eje de las prioridades”.

Como mensaje a los juninenses, Battaglino aseguró: “Entendemos que hay una gran crisis económica, esto desarrolla una gran crisis política, están todas las instituciones puestas en juego, eso se sabe”.

Y agregó: “Creemos que es el momento para que nosotros irrumpamos como clase organizada, ganemos nuestros espacios de poder, llamemos a una gran huelga general, que permita generar estas asambleas para debatir qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad que siga defendiendo los intereses de ciertos sectores económicos o que defienda los nuestros. Llamamos a votar al frente de izquierda, comprendiendo eso”.