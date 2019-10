Las promociones con tarjetas le dieron impulso a las ventas por el día de la Madre

Los descuentos y las cuotas fueron claves a la hora de las compras por el día de la madre, especialmente los ofrecidos por las tarjetas de crédito. La fecha es una de las que más expectativas genera entre los comerciantes por la adquisición de regalos, y que en muchos casos incluyeron promociones del 25, 30 y hasta 40%.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas en la tradicional fecha cayeron un 12% frente al año pasado, pero en nuestra ciudad, desde Comercio e Industria, el presidente Raúl Parejas aseguró que si bien aún no elaboraron un balance por parte de la entidad, se percibió un gran movimiento de gente en los centros comerciales, acentuado durante el fin de semana.

Del mismo modo, Oscar Previtti, de Center Deportes remarcó que las ventas durante las jornadas de viernes y sábado fueron muy satisfactorias y destacó las promociones de los bancos que impulsan el consumo.

“Gran movimiento” en la ciudad

El ticket promedio de gastos de este año rondó los $1.100, un 37,5% por encima del año pasado, cuando se ubicó en $800.

A la opción de los obsequios, una tendencia que crece es la de optar por salidas o reuniones en familia.

Según la CAME, los productos más demandados fueron celulares, artículos de perfumería, cosmética y servicios de estética, belleza y cuidado personal.

“El balance no lo hemos hecho aún”, explicó Parejas, aunque aseguró: “Se vio un gran movimiento de gente. El viernes y sábado ha sido mucho más de lo habitual. En general se ha trabajado más. Se notó mucha gente y dentro de la problemática ha sido una pequeña ilusión”, consideró en relación a la caída del consumo que se registra desde hace meses.

Para Previtti, “Sin dudas las promociones de los bancos con un 25% y muchos otros del 40% son un impulso a las ventas”.

De hecho, según el informe de CAME, un 56% de los comercios relevados hicieron alguna promoción especial para la fecha.

Se destacaron sorteos, descuentos de hasta 30%, 2 o 3 cuotas sin interés, ofertas en productos seleccionados, cupones para sorteos a fin de mes, 2x1, regalos por compras superiores a determinada cantidad de productos, entre muchas otras variantes. Incluso el Ahora 12 sigue siendo un gran impulsor para contener la caída de la demanda.

Parejas destacó las promociones de los bancos Provincia y Nación pero a su vez remarcó los sorteos organizados a través de los centros comerciales de Junín.

“Tenemos entre 120 y 130 comercios adheridos, y también se busca incentivar las ventas. En lo que es zona centro se sortea un viaje a Mendoza. En el sector de República, Primera Junta y Libertad, se sorteará una moto”, explicó Parejas, quien más allá de lo positivo del fin de semana aseguró: “Vemos la realidad y no la desconocemos, por eso buscamos incentivar las ventas”.

“Estamos satisfechos”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) analizó en qué rubros se concentra la preferencia de regalos, las formas de pago, los canales de compra y el impacto sobre la decisión final de los descuentos, promociones y reembolsos.

Los rubros con mayor proyección en la participación de demanda son indumentaria con un 24 por ciento, calzado 13 por ciento, experiencia (cena, spa, espectáculos) 12 por ciento, perfumería, cosmética, belleza 9 por ciento, telefonía celular 7 por ciento, electrodomésticos 7 por ciento, flores y plantas 7 por ciento, bazar y regalos 6 por ciento, entre otros.

Se destacó que los planes de 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas sin interés son clave en el comercio minorista tradicional.

El propietario de Center Deportes consideró que “toda la semana hubo movimiento pero se acentuó el viernes y sábado”.

Previtti indicó que esta fecha especial “fue muy buena y estamos satisfechos. No fue tanta la cantidad de gente pero sí se realizaron compras importantes. Otros años ha habido más gente y compras más chicas”.

El comerciante destacó además que “incluso septiembre se vendió muy bien. Fue extraordinario”, aunque aclaró que noviembre suele volver a caer y repunta nuevamente en diciembre con la llegada de los festejos navideños.