Barreras urbanas

La autopista en la Ruta 7 podría convertirse en una nueva barrera urbana para la ciudad, tal como lo es hoy el ferrocarril.

“Hay que tener una visión macro y planificada, permite detectar dónde hay que hacer intervenciones para que la ciudad crezca de manera orgánica, que no sean intervenciones espasmódicas, como fue la construcción de la terminal, por ejemplo. Su ubicación, a nuestro criterio, no es buena, no está bien localizada”, explica Pablo Navone, presidente de la Asociación de Arquitectos.

Y en referencia a la terminal, agrega: “En todas las ciudades grandes, el centro de transferencia de pasajeros se suele ubicar en el centro geográfico. Nosotros tenemos el predio del ferrocarril, en el medio de la ciudad, en donde se podría haber pensado en algo así, se podría haber instalado la estación de micros y que se convierta en un centro de trasbordo, que quede en una ubicación muy buena. Por supuesto que habría que hacer los estudios, ver el lugar apropiado, pero se podría haber puesto en consideración”.