Lo que se pone en juego en la elección, según el oficialismo y la oposición

A una semana de las elecciones generales, Democracia realizó una rueda de consultas con concejales del oficialismo y la oposición, a quienes les consultó “¿qué se pone en juego el domingo?” para la ciudad, la Provincia y el país.

Tolosa Rossini: “Dos modelos diferentes”

El edil de Juntos por el Cambio Juan Tolosa Rossini afirmó a este diario: “Se ponen juego dos modelos muy diferentes. Por un lado lo que ya conocemos del kirchnerismo, de doce años, que terminó con un desfile en los tribunales federales, no con casos aislados de corrupción, sino con una asociación ilícita preparada para llegar al poder y cometer deliberados actos de corrupción, y lo hemos visto claramente por todos lados. La corrupción, el descontrol, el caos, la falta de datos, como el Indec, no teníamos estadística de nada, se quería ocultar a los pobres”.

Y remarcó: “Hoy las estadísticas están, no son las que gustan, pero los datos están y es la plataforma para mejorar. Antes nos querían hacer creer que teníamos menos pobres que Alemania, por supuesto que es totalmente falso. Hoy los números los tenemos, hay que mejorarlos y para eso se está trabajando desde Nación. La gran diferencia, en lo que es el país, está ahí, oscuridad versus transparencia”.

“Sabemos que hay que mejorar la economía, que los resultados no han sido buenos hasta el momento, pero no se puede en tres o cuatro años cambiar un rumbo económico. Hace 70 años que este país tiene inflación y siempre estamos pensando en cuánto está el valor del dólar y eso se traslada a los combustibles, los alimentos, y el salario no acompaña la suba del dólar y lo que corresponde por inflación. Es un problema estructural, que no es fácil de resolver y cada economista tiene su receta, pero hay países con características similares a las nuestras que lo han logrado, así que no es imposible, solo que lleva más tiempo”, dijo.

Y añadió: “En cuanto a la Provincia también, se reflejan dos modelos distintos, María Eugenia Vidal y su equipo tiraron abajo más de cien búnkers de droga en estos cuatro años, y por el otro lado vemos a un candidato como Axel Kicillof, que dice que los pibes salen a vender droga porque no tienen laburo. En la Provincia se hicieron obras de infraestructura fundamentales, porque no había ni siquiera conectividad por las rutas, que estaban en muy mal estado, los hospitales, las guardias, policías sin chaleco o con chalecos vencidos, se hicieron obras fundamentales en muchísimas escuelas, se mejoró el servicio alimentario escolar, cambiando la cultura de alimentación de los chicos para que coman variado”.

“Hay que ver desde dónde se partió, no fue fácil, y lo mismo pasó en el Municipio, que tenía una deuda de 100 millones de pesos y hoy vemos que se presentaron 87 vehículos nuevos. Un modelo del pasado oscuro que representa Meoni es el basural a cielo abierto, que era uno de los más grandes de la Provincia, y el modelo que representa Pablo Petrecca, que es un relleno sanitario que es un ejemplo. La megaobra del desagüe pluvial, que los vecinos la esperaron durante décadas y ahora es una realidad, la avenida de Circunvalación, el Camino al Balneario, la autopista en la Ruta 7, simplemente con lo municipal se ha visto un cambio abismal, estructural, en una ciudad que estaba olvidada, que no tenía agua y cloaca al ciento por ciento, siendo que estuvieron doce años, por eso ahora que no vengan a prometer lo que no hicieron en doce años, no es creíble. Petrecca, entre otras cuestiones, le devolvió el transporte público a Junín y vemos con alegría cómo se usa cada vez más, y la oposición que votó en contra, ahora dice que lo va a mejorar. Veo a una oposición que miente y la gente no compra espejitos de colores, sabe cuándo le están mintiendo y cuándo le están diciendo la verdad. Por lo tanto eso es lo que se pone en juego este 27 de octubre”.

Bruzzone: “Las alternativas son claras”

En la vereda opuesta, el concejal José Bruzzone (Frente de Todos) afirmó: “Claramente la agenda política, económica y social para 2020 va a estar marcada por el tema de la deuda externa e interna. El Estado argentino va a tener que hacer frente a obligaciones para las que no tiene los recursos ni los va a tener. Lo que se pone en juego en la elección del domingo es si el que va a lidiar con la resolución de ese problema va a encarar un camino parecido al que ya viene implementando Macri, que es sacar siempre del mismo lugar, que son las clases populares, las clases medias, seguir ajustando por ahí, recurrir a más endeudamiento a tasas siderales. O votar un modelo como el que propone Cristina Fernández, Alberto, Axel, que priorice no el ajuste financiero y reconocerle los privilegios a quienes han hecho una gran diferencia con la timba en estos años, sino poner en marcha la producción y pagar luego, con recaudación genuina, originada en una mayor producción, un aumento del consumo”.

Y agregó: “En el momento en que se empiece a discutir si priman los derechos adquiridos de los bancos, que quieren cobrar las Leliq, o los derechos de los jubilados, para que vuelvan a tener medicamentos, alguien los ponga en la balanza y diga ‘bueno, todos son importantes, pero priorizo que no se me muera mi gente, al contrario de lo que hace Macri que parece que lo de los bancos es sacrosanto, y todo lo otro puede ser puesto en cuestión”.

“En el ámbito local me parece que lo que se vota es lo mismo, Pablo Petrecca ha militado las políticas de Cambiemos en todo momento, según los dictámenes que le han mandado desde los gobiernos nacional y provincial, con lo cual va a tratar de reflejar esas necesidades nacionales y provinciales en lo local. Si mientras tuvo plata, Junín se murió económicamente, sanitariamente tenemos los problemas que tenemos, educativamente, no me quiero imaginar cuando a Petrecca le toque ser el adalid del ajuste porque no le envían fondos ni de Nación ni Provincia y tiene que hacer frente con la exigua recaudación que él mismo produjo”, punzó.

Y agregó: “O votar al Frente de Todos y a Mario Meoni, que va a intentar emular el proceso de reactivación económica y de reparación social que se va intentar en el Frente de Todos a nivel provincial y nacional. Me parece que las alternativas son claras, o seguimos por este camino, hasta el cementerio, o viramos, damos un volantazo de 180 grados y empezamos a producir y a cuidar a los argentinos”