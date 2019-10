Capacitación en manipulación de alimentos para celíacos

Este lunes 21, a las 8, en el MUMA se llevará a cabo una nueva charla instructiva destinada a todos los establecimientos y comercios que trabajen con comida elaborada para personas que padecen celiaquía.

Autoridades del Gobierno de Junín destacan la importancia de la capacitación para los auxiliares de cocina, mozos y a quienes se encarguen de la limpieza de los utensilios debido a que también son factores de contaminación cruzada.

Además, el 30 y 31 de octubre se dictarán cursos generales y abiertos para todo el público en las instalaciones del Complejo General San Martín.

Al respecto, el Dr. Julio Ferrero, Director General de Zoonosis y Bromatología del Municipio aseguró: “Nos interesa fundamentalmente la participación de aquellas personas que no han tenido la instrucción necesaria y que no se dedican específicamente a esta temática. Con la nueva ordenanza que ha sido aprobada por el Concejo Deliberante y que estamos por implementar, queremos primero capacitar a la gente para que no incurran en errores en la aplicación de la misma; primero educamos y después controlamos”, destacó.

Asimismo, Ferrero aseguró que “este es el punto en el que debemos hacer hincapié porque quienes se dedican a cocinar saben perfectamente bien que trabajan con alimentos específicos, no contaminantes y que tienen el símbolo ‘Sin TACC’ (Trigo, Avena, Cebada y Centeno). No obstante, esto no sucede por lo general con la persona que ayuda o particularmente el caso de los mozos que se dedican a limpiar los enseres o utensilios”.