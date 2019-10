En la recta final, los candidatos locales plantearon sus principales propuestas

A solo ocho días de las elecciones generales, los cuatro candidatos a la intendencia de Junín expusieron sus principales propuestas, plataformas y planes de gobierno ante una rueda de consultas realizada ayer por Democracia.

La necesidad de reactivar el empleo y potenciar la producción, la continuidad de las obras públicas –incluida la autopista en la Ruta 7-, la mejora de la educación en todos los niveles, el impulso al comercio y las pymes, fueron solo algunas de las ideas esbozadas por los distintos espacios.

Juntos por el Cambio

Con el foco en las obras, el intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), que apunta a la reelección, planteó en su plataforma para los próximos cuatro años la finalización de la planta de reciclado, que se construye actualmente en el relleno sanitario, que fue saneado por la actual gestión y aparece como uno de los puntos altos del jefe comunal en materia de cuidado del medio ambiente.

En esta misma línea, el funcionario macrista también planteó la necesidad de avanzar en la construcción de una nueva planta depuradora de líquidos cloacales, una obra que requerirá una fuerte inversión. “Hoy recibe mantenimiento, pero hay que hacer una nueva”, admitió.





Con el objetivo de diferenciar la realidad del relato –un caballito de batalla de Cambiemos en todos los órdenes; no solo en el municipal-, Petrecca también viene mencionando en campaña la concreción de los 80 kilómetros de autopista en la Ruta Nacional 7 y la necesidad de concluir los trabajos (faltan alrededor de 110 kilómetros).

Con respecto al déficit de viviendas en la ciudad, llamó a continuar con la planificación y el orden. “Primero ordenamos el casco urbano, con obras de desagüe, asfalto, iluminación, integramos la ciudad a través del transporte público”, señaló. Y prometió que, de ganar los comicios, comenzarán a generar suelo urbano a través de Grupo Servicios Junín, con el eje en “seguir transformando asentamientos en barrios”.

En materia de seguridad, un eje fundamental para la gestión de Petrecca, anticipó que duplicarán la cantidad de efectivos de la división de bicipolicías y gestionarán nuevos puestos móviles de vigilancia en los accesos a la ciudad (hoy hay dos en ambos extremos de avenida de Circunvalación). Tras la inauguración del destacamento en Villa del Parque, Petrecca afirmó que crearán una nueva comisaría, la tercera de la ciudad. Pese a las críticas de la oposición, anunció que avanzará con la implementación del nuevo centro de monitoreo en el edificio de Lavalle y Liliedal (iba a ser destinado por la anterior gestión a un moderno centro cultural). También aseguró que mientras sea intendente no habrá más cárceles en Junín.

Con respecto al transporte público, en el oficialismo comunal prometieron sumar dos nuevas líneas a las tres existentes, para cubrir el ciento por ciento de la ciudad. Para ello –y debido a que los micros demandan una suma mensual onerosa al municipio-, planifican la colocación de publicidad en los refugios y en los nomencladores, además de seguir volcando los recursos del estacionamiento medido. En esta línea, en el macrismo juninense se ufanan de los viajes, ascendieron de 89 mil viajes en el primer mes a 127 mil en el último registro.

En el aspecto productivo, Cambiemos proyecta la construcción de un nuevo parque industrial, que permitirá la radicación de empresas y la generación de empleo, además de una zona de actividades logísticas y un centro de transferencia de cargas.

También señaló el intendente que está avanzada la construcción del Museo Municipal Paleontológico “Legado del Salado”, en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Frente de Todos

El plan de gobierno del candidato a intendente por el Frente de Todos, Mario Meoni –obtenido por Democracia-, se basa “en la agenda 2030 de la ONU (objetivos de desarrollo sostenible), y experiencias recogidas de diversos gobiernos locales españoles de gestiones progresistas, la experiencia propia, las ideas del nuevo equipo conformado por el espacio y los aportes surgidos del debate de propuesta que se realizó el sábado 14 de setiembre último, en la Unnoba”.

Como viene expresando en todas sus intervenciones, Meoni hará foco, de llegar nuevamente a la intendencia, en trabajar para revertir las desigualdades y la pobreza, la falta de viviendas, la deserción escolar, y la caída de la actividad comercial e industrial, que son producto de la crisis económica y repercuten en un aumento del desempleo.

“Asumimos el compromiso de generar una ciudad justa, eficaz, innovadora, sostenible, que mejore la realidad de cada vecino a partir de la propia capacidad de los juninenses. Como gobierno municipal, nos proponemos guiar y motorizar el saber hacer de los juninenses, para recuperar el proceso de crecimiento y desarrollo que ya experimentamos algunos años atrás y que nos llevó a ser una referencia nacional”, expresó Meoni en su plataforma.

Con respecto a la autopista 7, el candidato advirtió que puede transformarse en una barrera en el trayecto urbano y afirmó que se reunirá con los comerciantes que puedan verse perjudicados. “Está preparada para que los autos pasen rápido por Junín, hay que hacer intervenciones urbanísticas para que no impida el crecimiento comercial y la actividad económica. Lo ideal es que la autopista termine en la Ruta 65 y después sea ruta segura”, afirmó.

En el plano de la seguridad, afirmó que colocarán más cámaras, drones y la novedad –como se implementó en la ciudad de La Plata con éxito- está dada por los puntos seguros en las plazas y espacios públicos. Sobre el delito juvenil, llamó a crear un programa de reparación de víctimas, para que el joven pueda remediar el delito que cometió en lugar de sufrir un castigo. También dijo que creará policías específicas para las cuestiones juveniles, para la violencia doméstica y la tercera edad.

Sobre el transporte público, Meoni aseguró que continuará, pero llamó a avanzar en la ampliación de los recorridos y nuevas unidades, que no sean contaminantes, además de que los juninenses no tengan que pagarle a la empresa 5 millones de pesos por mes.

Meoni llamó a crear el consejo social y económico –que Petrecca vetó- y potenciar la agencia de desarrollo. “El turismo, el haber abandonado la Laguna, la siembra de pejerrey, los espectáculos, ha sido una pérdida que también redundó en pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica. Necesitamos que Junín vuelva a ser cabecera regional”, afirmó el ex jefe comunal y lamentó los “cientos de comercios cerrados”.

“Uno de los principales objetivos de nuestro gobierno será crear empleo. Hoy en Junín la desocupación es superior al 11%. Según los datos del Anses Junín, en los últimos 18 meses, 7200 juninenses se quedaron sin trabajo. Y a raíz de las malas políticas nacionales y la poca protección local, de acuerdo a los últimos datos del Indec, 32.385 juninenses son pobres, de los cuales 6719 son indigentes”, lamentó.

Meoni también propuso un fondo destinado a la investigación científica volcada a los sectores productivos, que no pueden afrontar esa investigación. “Tenemos que retener a los graduados de esta universidad, si las empresas no pueden pagar los salarios que corresponden, difícilmente los podamos retener”, dijo. Y abogó por un programa de becas de empalme para el primer empleo.

“Ya no basta con mejorar y ampliar las redes de infraestructura de servicios. Es necesario desarrollar zonas específicas para el asentamiento industrial, apoyar emprendimientos productivos, capacitar para los oficios, crear asociaciones de emprendedores, otorgar créditos a micro emprendimientos, gestionar a favor de nuestros productores, generar conocimiento científico-técnico, ampliar las opciones en la comunicación en tiempo real, comprometerse con la seguridad, asegurar la atención primaria de la salud, garantizar la asistencia a los que menos tienen, diversificar las opciones en educación, proveer medios de crecimiento cultural, mejorar el medio ambiente, ofrecer turismo para todos y acceso al sano esparcimiento, brindando más servicios e integrando la ciudad”, afirmó Meoni.

Y agregó: “El planeamiento urbanístico apostará por ciudades y pueblos compactos, desalentando la expansión inmobiliaria que genera ciudades donde la prestación de servicios públicos básicos se encarece. Se priorizará la rehabilitación de la trama urbana existente frente a los nuevos desarrollos, fomentando la ocupación de las áreas vacías del casco urbano”.

“Se continuará con la pavimentación de la red vial troncal, calle Primera Junta, Aristóbulo del Valle, Capitán Vargas, San José Obrero, Chile, Intendente de la Sota y otras que faciliten la intercomunicación barrial”, dijo.

Y adelantó: “Continuaremos recuperando los bordes del predio ferroviario para el uso público como ya lo iniciamos oportunamente y mejorando los ya realizados”.

Con respecto al Parque Natural afirmó: “Nuestra ciudad tiene un plus que la distingue, la Laguna de Gómez, centro de esparcimiento y turismo local y regional. Nuestro compromiso es mejorar la infraestructura para superar deficiencias en materia sanitaria, de arbolado y de servicios. Asimismo, se abordará la fragmentación existente entre el sector tradicional y el Camino Costero, para lo que proponemos una integración fluida tanto vehicular como peatonal para lograr una integración espacial y social”.

“Le vamos a proponer a la Unnoba realizar una alianza estratégica para fomentar juntos la creación y la radicación de industrias limpias y de base tecnológica, garantizándole a los empresarios, egresados universitarios de alta calificación. Entendemos que la ciencia y la tecnología vinculadas a los procesos productivos son la llave para lograr la ciudad del conocimiento que proveerá crecimiento y liderazgo regional”, afirmó.

Entre las propuestas más originales, aparece la creación de un marketplace y de una Caja de Crédito Municipal. “La competitividad del comercio hoy no se da solo por mejorar la oferta, la vidriera o la publicidad, sino que es urgente gestionar y poner a disposición una herramienta tecnológica de marketplace (comercio digital). El comercio que se instauró a partir del uso de internet y las redes sociales tiene que llegar también al pequeño comerciante. Por eso, desde el municipio vamos a desarrollar una plataforma digital para que todos los comercios que no tengan la infraestructura suficiente para hacerlo puedan acceder a ella y no perder ventas”, afirmó Meoni.

Y añadió: “Proyectamos la creación de una Caja de Crédito Municipal, un instrumento novedoso para la provincia de Buenos Aires. Desde el ámbito municipal se asistirá mediante la utilización de diversas alternativas financieras a proyectos públicos y privados con alto impacto social. A partir de esta herramienta, se otorgarán créditos para vecinos y para pequeños y medianos emprendimientos, apoyando iniciativas privadas con impacto en el empleo y autoempleo, dentro del marco del desarrollo sustentable. La oferta de crédito estará acompañada de un fuerte apoyo en capacitación y seguimiento de los proyectos financiados. La Caja de Crédito se convertirá en una opción en la lucha contra la usura, otorgando financiamiento de manera ágil y con un costo financiero total inferior al de la banca privada. Se trabajará en aumentar la oferta disponible de créditos para distintas operatorias (préstamos personales, microcréditos, pequeños emprendimientos privados, iniciativas de la economía social y asociativas, pymes, etc.). Se creará así un efecto multiplicador en la economía local ya que el Municipio recupera una parte del esfuerzo financiero a través de tributos que cobrará por la mayor actividad económica”.

Consenso Federal

El candidato a intendente por Consenso Federal, Diego Ruiz, se refirió a la cuestión de la seguridad y planteó que “las sociedades de fomento tienen que estar presentes en la discusión de cómo resolver la inseguridad, volver a crear los foros de seguridad”.

Y el ex titular de la Sociedad Comercio e Industria agregó que la acción social tiene que estar muy presente para ayudar en la prevención.

En materia de tránsito, se mostró satisfecho, en líneas generales, con el transporte público y llamó a establecer controles más estrictos para las motos y reforzar la exigencia del casco.

En el plano de la producción afirmó que la Universidad, las escuelas técnicas, los centros de formación, tienen que ser un factor clave para la radicación de empresas. Y añadió que el Parque Industrial debería contar con más empresas radicadas que generen valor agregado a la materia prima.

“La agencia de desarrollo debe ser el ámbito de discusión para pensar el futuro de la ciudad, sin mezquindades y sin egos. Es una lástima que esté desaprovechada como está hoy", cuestionó.

“No se pueden hacer obras estructurales en una sola gestión, se tiene que pensar de una gestión a otra, dejando la mezquindad de lado sobre quién la va a inaugurar, creo que hay que ser protagonista en ese aspecto, empezar a mirar a futuro, sin ser tan cortador de cintas serial; ser cortador de cintas serial es para obtener votos, y eso no está bueno. Sí hay que ser sensibles con los más necesitados, y después sí ir pensando cuestiones a mediano y largo plazo. Estoy convencido de ese sistema, lo urgente hay que atenderlo, lo importante hay que pensarlo para que otras gestiones en el futuro puedan finalizarlas”, afirmó.

Frente de Izquierda Unidad

La candidata a intendenta por el FIT – Unidad, Laura Battaglino, repasó ayer en diálogo con Democracia las principales propuestas del espacio: “Impulsamos la puesta bajo control y gestión de los trabajadores de toda fábrica que cierre, suspenda o despida; terminar con la precarización laboral en la Municipalidad y la Universidad: pase a planta permanente con salarios mínimos iguales a la Canasta Básica, que según la Universidad Nacional de Rosario asciende a $ 45.000”.

Y agregó: “Queremos que los jubilados consigan el 82% móvil. En educación: fondo educativo bajo control y gestión de la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres), por un Consejo Educativo integrado por representantes de cada colegio elegidos en Asambleas de cada institución con mandato revocable”.

Con respecto a la cuestión de la mujer y el género, llamó a “cumplir con el cupo laboral trans. Casa Refugio para mujeres y sus hijas e hijos bajo control y administración de organizaciones de mujeres; trabajo en blanco o pensiones para mujeres víctimas de violencia”.

También impulsan un plan de viviendas y un Banco de Tierras bajo control y gestión de trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas, elegidos en cada barrio y lugar de trabajo. Con mandatos revocables y anuales. Esto tendrá como fin evitar los negociados con la obra pública entre el Estado y las empresas, que incluye las contrataciones a familiares, amigos y los sobreprecios”.