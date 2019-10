Roberto Lavagna brindará una charla en Junín el lunes

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, estará el lunes en Junín brindando una charla en la Unnoba, a las 18.

Previamente, alrededor de las 17.15 dialogará con la prensa en el edificio Raúl Alfonsín, según indicó a Democracia Diego Ruiz.

Se espera que lo acompañen Eduardo “Bali” Bucca, candidato a gobernador, así como el candidato a intendente Diego Ruiz y Oscar Romero. También los candidatos Florencia Casamiquela y Fabio Britos.

El ex ministro de Economía encabezará la charla abierta “Economía y Política en la Argentina Actual” en el salón Auditorio.

En recientes declaraciones, Lavagna aseguró que en el próximo debate de postulantes nacionales volverá a poner el foco "en el hambre como derecho humano", aunque con esas definiciones lo tilden "de aburrido".

"Seguiré diciendo cosas aburridas, como la del hambre, de Ciencia y Tecnología, si eso es aburrido, no importa, soy aburrido", subrayó al disertar en el 55º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

El ex ministro de Economía remarcó: “A lo mejor soy aburrido, por ejemplo, por haber dicho que en materia de derechos humanos hoy acá en Argentina el problema es el hambre que ha aparecido con fuerza".

Lavagna cuestionó a su vez a los otros candidatos presidenciales por no ocuparse del “problema del hambre".

Días previos, el titular de Consenso Federal había destacado la necesidad de establecer un gobierno "con mayores consensos" y cuestionó la "poca voluntad de diálogo" entre los candidatos presidenciales.

"Es un momento complejo porque hay poca proximidad entre los candidatos, poca voluntad de diálogo lo cual complica las cosas. Nosotros insistimos en la absoluta necesidad de un gobierno con mayores consensos", manifestó Lavagna.

"La crisis es compleja y se necesita que la política, en cuestiones centrales, esté en la misma línea. Consenso Federal va a estar dispuesto a sentarse en mesas de diálogo", agregó.