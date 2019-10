Pablo Petrecca: “Los juninenses van a elegir intendente”

¿Cómo vive esta recta final de la campaña electoral?

-El trabajo es muy intenso, pero en lo personal estoy muy entusiasmado, muy contento, feliz, porque en cada barrio, más que lo que yo digo, escucho, y lo que escucho es ‘hicieron’, en cada rincón de Junín está la palabra ‘hicieron mucho’.

-El último temporal fue una prueba de fuego para la ciudad.

-Se puso a prueba, con una lluvia muy importante, 170 milímetros, una cifra cercana al récord, y en poco tiempo. El sábado a la mañana recorrí las calles, que estaban mojadas, pero sin agua, eso nos demostró que las obras son importantes. Las obras mejoran mucho la calidad de vida, si no preguntémosle a los vecinos de La Matanza o del conurbano, que todavía tienen el agua adentro de las casas y han perdido todo.

Voy a seguir gobernando esté quién esté como presidente y gobernador.

-Es un falso dilema el de las obras o la crisis económica.

-La economía es un factor muy importante, y por supuesto que ha impactado en el bolsillo de los argentinos, y lógicamente los juninenses estamos dentro de ese esquema. No es una cosa u otra, es todo. En mi caso, como intendente, uno tiene un montón de herramientas a disposición para poder estar presentes, no solo con la obra pública, hemos estado presentes con desarrollo social, con la salud, con el deporte. Y asistimos en los momentos más críticos. Todos saben, por supuesto, que el intendente no maneja la economía, no fija el dólar o la macroeconomía, por lo tanto saben separar la cuestión económica de lo que un intendente puede hacer. Desde junio de 2018 estuvimos asistiendo a las pymes, con incentivos, siempre hemos estado presentes y es lo que los vecinos nos reconocen, dar la cara.

-En la Región estábamos acostumbrados a períodos extensos de mandato de los intendentes, por eso hoy, con un resultado electoral abierto, la situación no deja de ser sorpresiva, ¿a qué lo atribuye?

-Tiene que ver con que el vecino hoy tiene mucho más acceso, la sociedad ha cambiado, y cada voto expresa lo que quiere expresar en ese momento. No hay que ponerse nervioso, hay que esperar al 27 de octubre y será el pueblo, el soberano, el que diga qué quiere para Junín, si quiere un intendente que les diga la verdad y cumpla las promesas, o si quiere un intendente que no cumpla.

-La gente también demanda empleo y poder llegar a fin de mes, ¿no cree que lo complica el arrastre nacional?

-Creo que los juninenses van a elegir un intendente, saben lo que hemos hecho en estos cuatro años y ven a un intendente que todo el tiempo recorre la calle, que todo el tiempo habla cara a cara, que no aparece unos meses antes de la elección, que todo el tiempo esta prendido, soy un fanático, me encanta hacer cosas por Junín, por eso estoy convencido y creo mucho en los juninenses, que van a elegir un intendente. Cuando asumimos en la gestión no podíamos conectar el gas a una casa, no podíamos atraer empresarios porque la energía no daba, ese fue el punto de partida. Hoy nuestro punto de partida es otro, tenemos obras de gas, inversiones, tenemos un parque industrial que es un lujo y vamos a trabajar para tener otro, tenemos un cluster de salud, y la Universidad es un factor clave de lo que viene para el desarrollo de la ciudad. La autopista en la Ruta 7, que va a ser un antes y un después para los juninenses, va a generar mejoras para la agroindustria, para el turismo.

-¿Qué balance hace del trabajo en seguridad?

-Cuando asumí, la seguridad era la mayor demanda de los juninenses, y en este campaña no se discutió sobre seguridad; quiere decir que hicimos las cosas bien. Nos encontramos con 50 cámaras, algunas de juguete –porque no andaban-, y hoy tenemos 150 cámaras de última generación, y sirven para resolver hechos.

-¿Se imagina gobernando con Provincia y Nación con otro color político?

-Trabajo para que Vidal y Macri estén cuatro años más. Estoy convencido que lo que viene es una etapa muy buena. Pero si ese escenario no se da, y me toca ser intendente, voy a trabajar con las mismas ganas, con la misma pasión para defender los intereses de los juninenses. Estoy seguro de que vamos a trabajar por consensos y voy a gestionar todo recurso que anda dando vueltas para Junín. Voy a seguir gobernando esté quién esté como presidente y gobernador. Hoy tenemos un municipio sano y equilibrado, sustentable, que nos permite tener autonomía en el manejo de las finanzas.