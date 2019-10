Los productores rurales, satisfechos con los trabajos realizados en caminos rurales

Tras el fuerte temporal de viento y lluvia de esta semana, Alberto Del Solar Dorrego, a cargo de Vial Rural del municipio, mantuvo un encuentro con los veedores de las nueve zonas en que se dividió el Partido de Junín en lo que respecta al arreglo de los caminos rurales.

En este contexto, el ingeniero exhibió los números y la afectación que se le está dando a la tasa de red vial.

A pesar de que llovieron casi 180 milímetros, los caminos rurales están bien, excepto algunos lugares puntuales, resaltó Rosana Franco, de la FAA.

Cabe destacar que la gestión del intendente Pablo Petrecca determinó que el 70% de lo que se recauda por la tasa de Red Vial sea utilizado para el mantenimiento y arreglo de los caminos rurales.

Además, participaron del encuentro los referentes de cada una de las instituciones agropecuarias que hay en Junín para que cada productor se sienta representado.

Al respecto, Del Solar Dorrego afirmó: "La idea fue presentar el segundo trimestre de mi gestión con los números que manejamos y con el presupuesto que contamos. Es fundamental que todos conozcan los detalles porque muchas veces no se conocen los números ni cómo se encaran los trabajos. Muchos trabajos que estamos haciendo se deben a que los veedores están muy comprometidos con esta tarea y nos hacen llegar los reclamos para que podamos trabajar".

“Transparencia”

"Acá son tres patas en esta mesa: los productores con su compromiso y el apoyo que tenemos por parte de ellos; los empleados municipales de mi equipo que están haciendo una gran tarea y lo digo con mucho orgullo, ya que han demostrado que el empleado municipal sabe trabajar; y el tercer punto es el Ejecutivo, ya que tenemos un apoyo total del intendente ya sea para comprar o hacer”, indicó el funcionario.

Seguidamente, Del Solar añadió que “en esto tiene que ver la parte económica que está muy aceitada y nos permite hacer lo que nosotros creemos conveniente. Si estas tres partes funcionan, las cosas salen bien como hasta el momento, más allá de las inclemencias del tiempo. El intendente nos pidió transparencia total y así lo estamos haciendo; hoy presentamos muchos números que los productores jamás habían visto”.

“Fue una prueba e fuego”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Gustavo Frederking, destacó la tarea que se está realizando y dijo que "este es el camino que hay que seguir".

En una entrevista con Democracia el ruralista afirmó: “Estamos muy satisfechos, porque fue una prueba de fuego para los caminos y en general respondieron muy bien, hubo mucho tiempo ininterrumpido para arreglarlos, eso fue una suerte, y ahora vino una lluvia muy fuerte. Hubo algunos problemas puntuales, taponamientos, alguna alcantarilla tapada, alguna cortada por mucho paso de agua rápido, pero fueron casos muy puntuales, y es lo normal. Se están viendo algunos problemas sí entre Junín y Chacabuco por la autopista en la Ruta 7, que se han hecho obras y se han interrumpido pasos o hay ciertos cambios en la estructura de los caminos, por lo que hay que revisarlo, porque el agua no está pudiendo salir. Son problemas puntuales, pero se tiene que revisar con los que están haciendo la autopista”

Hay que seguir por este camino, ya que no hay mayoría en esto, hay unanimidad, y cuando esto pasa, es difícil volver atrás, expresó Gustavo Frederking, de la SRJ.

Y añadió: "Los datos nos sirven para proyectar y saber hacia dónde vamos. También es importante que los productores tengan esa información para que sepan qué es lo que se está haciendo. Desde un primer momento, esta nueva propuesta funcionó porque se trabaja en equipo. Las cinco entidades están funcionando con Alberto (Del Solar Dorrego) que fue una de las mejores decisiones que se tomaron porque demostró ser un líder. También hay una gran tarea de los veedores que, cada uno en su zona, pasan los informes respectivos para que los trabajos se realicen. Por eso creemos que el secreto del éxito es trabajar en equipo y la afectación real que se hizo de la tasa de red vial".

Y explicó que "los trabajos están y se pueden ver. Por eso venimos pregonando que esto no tiene vuelta atrás. Hay que seguir por este camino, ya que no hay mayoría en esto, hay unanimidad, y cuando esí pasa, es difícil volver atrás; el camino es este y es el que vamos a continuar. El productor puede evacuar sus dudas a través de los veedores o comunicándose con Alberto para que su equipo responda. También hay que destacar la tarea de Walter Burgio, que recorre los caminos, como así también el trabajo de los maquinistas".

En la misma línea, Rosana Franco, titular de la Filial Junín de Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a Democracia que “a pesar de que llovió casi 180 milímetros, los caminos rurales están bien, excepto algunos lugares puntuales que se cubrieron de agua pero drenaron bien”.

Con respecto a los problemas puntuales en algunas zonas donde avanza la obra de la autopista, Franco afirmó que “al haber rellenado algunos lugares bajos, el agua no drena y se estanca”.