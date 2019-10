Afirman que la Ruta 7 sobre La Picasa quedará habilitada el próximo domingo

A más de dos años y medio de la clausura por la inundación que debilitó la estructura, el próximo domingo quedaría habilitado nuevamente el paso vehicular en el tramo de la Ruta Nacional 7 sobre la laguna La Picasa, entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear.

En el trayecto de 12 kilómetros del terraplén sobre el agua, se están haciendo bacheos donde fue dañada la cinta asfáltica y toda la recomposición de la baranda de seguridad, con compactación de banquinas.

Así lo informó a Democracia el presidente del Comité de Cuenca de La Picasa, Juan Carlos Duhalde, quien agregó que " es lo que están diciendo los presidentes de comunas e intendentes. Basta que sea antes de fin de mes, es importante”.

Cabe recordar que desde abril, se encuentra inaugurada la nueva salida de excesos hídricos, un canal ubicado en la Alternativa Norte de esa laguna, que está acelerando el desagote en el sur de la provincia de Santa Fe.

“La laguna continúa bajando y hoy la cota está en 103,5. Descendió 2,35 metros desde el pico máximo de 105,85. Como dijimos en una reunión en Junín, no iba a afectar a esa ciudad, y eso fue lo que finalmente sucedió. Es tal cual lo que discutimos en la Unnoba. El líquido fue quedando más arriba, porque en los 90 kilómetros de recorrido se fue evaporando”.





“Hizo calor, y no llovió durante todo el período anterior hasta estos días. Además, no hubo ingreso de agua desde Córdoba, ya que se redujo el ingreso por elevar el nivel de los vertederos números 6 y 7. Mientras que en Córdoba se elevó el 3”, afirmó.

“La Alternativa Sur está funcionando con una sola bomba y en el término de 10 días estarán funcionando las tres. Como son bombas alemanas, hubo que pedir repuestos al exterior para arreglarlas. Si no, hoy estaríamos en 103,20”, destacó.

“Se ahorrarán 200 km”

Actualmente, los automovilistas que buscan llegar a las provincias de Córdoba, San Luis o Mendoza, optan por tomar la Ruta Nacional 8 hasta Venado Tuerto, desde donde se dirigen hacia Rufino para retomar a la carretera biocéanica. Cuando quede habilitada nuevamente la Ruta 7 en La Picasa, “se ahorrarán unos 200 kilómetros”, informó Duhalde.

“Pienso que el trazado se va habilitar con tránsito normal y no asistido, ya que la ruta había quedado en buenas condiciones y hasta con las demarcaciones. Lo que hay que trabajar mucho es en el tema de los guardarraíl porque se debilitaron”, afirmó.



La variante

Los trabajos de recuperación, se están realizando por la empresa Cartellone Construcciones Civiles, que tiene adjudicado el Corredor Vial C del proyecto PPP que contempla la construcción de la variante, es decir un nuevo tramo de 23 kilómetros que bordeará la laguna por su flanco sur, obra que arrancaría el próximo año.

Ante esta obra, Duhalde opinó: "A mí me parece que no estamos en una situación económica como para hacer esa inversión, además, si este tramo original queda en condiciones y con un límite de velocidad”.

“Si acá continúan funcionando las dos salidas de excesos hídricos, y con lluvias normales, la laguna seguirá bajando. Y en verano se suma la evaporación que es la bomba más importante, ya que saca más que las dos alternativas juntas”, apuntó.

“Para que nos olvidemos de todos los problemas, la laguna tiene que quedar en el 98,50 de la cota”, subrayó.

Además, la firma mencionada, desde febrero se encuentra trabajando sobre el tramo en cuestión, en la recolocación de un Poliducto de YPF, construido en la década del 70 y que une la destilería de YPF en Luján de Cuyo (Mendoza) con Buenos Aires.

Pedraplén ferroviario

Trenes Argentinos Cargas, la empresa estatal dependiente del Ministerio de Transporte, lanzó la licitación para rehabilitar la circulación de la Línea San Martín por la laguna La Picasa, luego de que en 2017 el terraplén de vías construido en 2008 quedó tapado por agua e inhabilitado para circular.

Gracias a esta obra, que iniciará en noviembre y finalizará en mayo de 2020, el tren de cargas que conecta la región de Cuyo con los principales puertos del país, volverá a hacer su recorrido original entre la ciudad cordobesa de Laboulaye y Junín y retomará el tiempo original de circulación de 8 horas, en lugar de las 24 horas de viaje que realiza actualmente por la vía secundaria.

Debido a las reiteradas inundaciones, la Línea San Martín sufrió cortes y demoras y finalmente quedó inhabilitada en 2017 para operar en el tramo comprendido entre Diego de Alvear y Aarón Castellanos.

De esta manera, actualmente las formaciones deben tomar una vía alternativa al llegar a la localidad de Laboulaye y, desde allí, circunvalar la laguna, pasando por las localidades de Melincué y Hughes hasta llegar a Junín, donde retoma la traza troncal para arribar a Alianza, dentro de CABA. Como consecuencia de este desvío, la línea tiene que recorrer 333 kilómetros y suma 24 horas de viaje con 10 parejas de conductores.

Con la reactivación del tramo original, es decir desde Laboulaye hasta Junín de manera directa, se reducirá la distancia a la mitad, se bajará el tiempo de viaje a 8 horas y solo se requerirán 3 parejas de conductores.

El inicio de la obra se logró gracias a los manejos hidráulicos realizados, que permitieron que el nivel de agua baje hasta alcanzar la cota del pedraplén ferroviario.

Los trabajos contemplan el tratamiento de la plataforma, acondicionando el pedraplén mediante el relleno de balasto hasta el nivel; el desarme y armado de la vía; el reemplazo de la totalidad de fijaciones y del 10% de los durmientes y rieles; el mecanizado de vía y el tratamiento del puente.