88° aniversario de Democracia: el diario como expresión de la sociedad

Cierta vez, el escritor norteamericano Arthur Miller dijo: “Un buen diario, supongo, es la nación hablando sobre ella misma”.

Es que un diario no puede ser solo la voz de su director, de su redacción o de sus propietarios, sino que debe ser la suma de las voces de todos ustedes. De los miles de lectores que día a día nos acompañan fielmente desde hace 88 años.

Por eso, Democracia se mantiene independiente de todo gobierno, agrupación política y religiosa. Para mantener como único interés el de la sociedad en su conjunto y no el de un determinado sector.

Democracia, con esfuerzo y vigor, cumple día a día su sueño de ser el diario de todos. De servir a la sociedad en su conjunto. De ser un órgano de expresión plural, no de un determinado sector. Un medio de comunicación enteramente independiente para que la sociedad en su conjunto se exprese. Que luche por el beneficio de la sociedad entera, no de un determinado grupo.

Para ello, Democracia busca ser manifiestamente abierto, y mantener un contacto directo con la sociedad.

Así, Democracia se esfuerza para estar presente en los multitudinarios eventos deportivos y artísticos, pero también para informar sobre los cónclaves barriales de la más pequeña sociedad de fomento.

Además, fiel a su compromiso democrático que inspiró su creación, el diario siempre recibe con el mayor interés las opiniones de los vecinos. Desde las clásicas Cartas de los lectores hasta las opiniones de los más de 50 mil seguidores de Facebook, los ciudadanos siempre pueden dar su parecer sobre todo tema de su interés a través de nuestras páginas o redes sociales.

También, como todos los años desde su fundación, Democracia procura dar a conocer la historia y el desarrollo de la sociedad en que vivimos y nos cobija a todos.

Con ello en vista, y en ocasión de su 88º aniversario, Democracia editó una colección denominada “Junín en el Recuerdo”, compuesta por cuatro entregas de aparición gratuita durante los sábados de octubre, en la cual se muestra la evolución de la ciudad. Se trata de un especial que permite conocer cómo cambió la ciudad a lo largo del tiempo, con fotos inéditas dentro de su correspondiente encuadre histórico.

En ese sentido, la colección propone un recorrido visual y didáctico por diferentes sectores de Junín, en las más de 120 páginas que conforman el trabajo editorial. Para ello se contrapone una foto antigua con otra más actual, tomada desde la misma perspectiva, para lograr un efecto visual comparativo y dar cuenta de la evolución de los distintos lugares retratados.

De esa manera, se busca mostrar cómo fue cambiando la fisonomía de la ciudad, gracias al esfuerzo de todos los juninenses que han habitado este suelo que compartimos.