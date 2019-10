Cruces y pedidos de informe en el Concejo “calientan” la campaña electoral en Junín

A once días de las elecciones generales, los cruces de acusaciones y pedidos de informes por causas penales entre oficialismo y oposición ganaron el escenario del Concejo Deliberante.

De hecho, ayer, el bloque de concejales de Cambiemos presentó un pedido de informes dirigido a varias instituciones para ver si se cumple con las penas impuestas a ex funcionarios de la gestión del ex intendente Mario Meoni por malversación de caudales públicos.

En esta línea, el concejal petrequista Juan Tolosa Rossini se refirió al pedido de ingreso y tratamiento sobre tablas de una solicitud de informes sobre el cumplimiento de las penas de los condenados en la causa de Grupo Junín.

En el requerimiento, el oficialismo señaló que las condenas referidas a Vicente Griselli, Carlos Albaqui, Damián Itoiz y Javier Gabrielli fueron dadas por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 del Departamento Judicial Junín, mediante el procedimiento de juicio abreviado.

En este contexto, solicitan información a organismos e instituciones como el Patronato de Liberados de Junín, Juzgado de Ejecución pertinente del Departamento Judicial y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que según lo expuesto, varios de los condenados prestan servicio en los mismos.

También piden informes a la Unnoba, debido a que –todo según los concejales oficialistas- hay condenados que son docentes de dicha universidad; y a colegios profesionales (Colegio de Abogados y Consejo Profesional de Ciencias Económicas) se les pregunta si siguen con la matrícula profesional activa.

Como para aprobar un pedido sobre tablas hacen falta dos tercios del total de los votos, y no se consiguieron, la iniciativa –que fue solo acompañada por el oficialismo- fue rechazada por el Cuerpo.

La causa Alberti

El otro pedido de informes que fue ventilado ayer, que tampoco fue aprobado porque se necesitaban los dos tercios de los votos y no se alcanzó ante la negativa de Cambiemos, fue del Frente Renovador al Ministerio Público Fiscal, para que informe en qué instancia se encuentra la investigación de incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito de Guillermo Alberti, secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de Junín, hasta octubre de 2018.

Violencia de género

Como anticipó ayer este diario, se aprobó por unanimidad la ordenanza de abordaje integral sobre prevención, protección y sensibilización en problemáticas y violencia de género y diversidad; y otra ordenanza creando la comisión Veedoras de Paridad.

Según afirmó Olga Prieto (Unidad Ciudadana), para avanzar en este abordaje integral se requiere que haya mujeres ocupando sus lugares en los espacios del Estado, formando perspectiva de género. En tanto que Cristina Cavallo (Cambiemos) describió todo lo que hizo la administración municipal actual en este tema, protegiendo a la mujer y a la familia.

Otro de los proyectos aprobados por unanimidad tanto en las comisiones que los evaluaron como en la sesión de la víspera fue la prórroga del plazo de presentación del Proyecto de Presupuesto y Ordenanza Impositiva del 2020.

Se declaró de Interés Municipal la 40° Reunión Anual Científica” organizada por el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, a realizarse los días 1 y 2 de noviembre en nuestra ciudad.