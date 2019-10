El Dr. Marcelo Viñar disertará en Junín

La Filial Junín de la Asociación Psicoanalítica Argentina- Centro de Estudios Psicoanalíticos (CEP) en el marco del ciclo abierto a todo público ‘Freud en la comunidad’ llevará adelante la jornada “Dialogando con el Dr. Marcelo Viñar”.

Desde la Filial destacan que se trata de una conversación necesaria acerca del desamparo en tiempos actuales; los sufrimientos en y de la sociedad del siglo XXI; el semejante en la actual coyuntura epocal; las perversidades en la contemporaneidad; mundo de hoy e infancia; ser adolescentes en la actualidad sociocultural y las instituciones ante las presentaciones de la realidad.

El Dr. Marcelo Viñar es Médico Psicoanalista uruguayo, Master en Psicoanálisis. Es Miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (ex presidente), ex Rector del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis, ex Presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional (ex Representante en la Junta Directiva.

La jornada de diálogo se realizará el día jueves 24 de octubre de 15:30 a 19, en el Comedor de la Unnoba, contando con el auspicio de Extensión Universitaria de la Universidad.