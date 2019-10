Aprobarán una ley municipal que crea el Observatorio de Violencia de Género

El Concejo Deliberante de Junín aprobará en la sesión de hoy, al mediodía, una ley municipal que crea el Observatorio de Violencia de Género, una iniciativa que apunta a realizar un abordaje integral sobre prevención, protección y sensibilización en problemáticas y violencia de género y diversidad.

La ordenanza surge de la unificación de dos proyectos, uno del bloque de Unidad Ciudadana y otro de Compromiso por Junín y será sancionada hoy por unanimidad.

Entre los objetivos del programa sobresalen disponer de medios y mejores recursos materiales, técnicos y humanos en el abordaje de las cuestiones de género; tratar a través de áreas específicas, en forma especial e idónea, los distintos ámbitos en que pueden manifestarse las problemáticas; brindar protección integral e interdisciplinaria a mujeres víctimas de violencia e hijos e hijas que pernoctan en un mismo domicilio; y mejorar la capacidad de respuesta del Municipio frente a situaciones de violencia, entre otros.

En el plano de las acciones, impulsa la realización de campañas de educación y capacitaciones orientadas al personal municipal y a la comunidad en general para informar, concientizar y prevenir la violencia; atención primaria en prevención y asistencia de hechos de violencia, a través de áreas municipales especializadas conforme la modalidad en que esta se desarrolle; asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje; conformación de grupos de ayuda; asistencia médica y psicológica, entre otros.

Además, establece que “todos los documentos y papeles públicos emanados de la Municipalidad, cualquiera sea su formato, deben producirse y contener un lenguaje no sexista, estigmatizante o discriminatoria del género”.

La normativa también contempla estímulos al empleo y la inserción laboral; prioridad de acceso a la vivienda propia; colaboración en la sensibilización y especialización de las fuerzas de seguridad; fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer; y la creación de un Centro Municipal de Protección.

Observatorio

Otro de los puntos salientes del proyecto es la creación del Observatorio Municipal de Violencia de Género, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia de género.

Además, se propone realizar “estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia de género, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos; y elaborar informes, estadísticas, planificar y generar nuevas estrategias en las acciones y políticas de prevención y erradicación de la violencia de género”.

Integrarán el Observatorio un representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, quien ejerce la dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social, derechos humanos y perspectiva de género; un representante del Concejo; un representante de cada Organización Social y/o asociación reconocida abocada a las problemáticas de violencia de género; un representante de la Unnoba; y un equipo interdisciplinario idóneo.

Otros proyectos

Los ediles también aprobarán hoy la prórroga del plazo de presentación del Proyecto de Presupuesto y Ordenanza Impositiva del 2020. De hecho, hay acuerdo para que el vencimiento del plazo se extienda al 30 de noviembre.

“Habitualmente esto se hace y no tiene que ver con una cuestión eleccionaria. Hay plazos que hay que cumplir, independientemente de lo que pase en las elecciones. Casi todos los años hay prórroga porque todavía no se cerraron los Presupuestos de Provincia y Nación. De todos modos el plazo es para la presentación en el Concejo, luego la aprobación del Presupuesto se puede hacer más adelante, en enero incluso”, afirmó Javier Prandi (Cambiemos), ayer, en diálogo con Democracia.

También hay acuerdo unánime en comisión para otorgar espacios para la instalación en el Parque Industrial de las siguientes empresas: Jasi Sosai; Marcelo Tapia; Eco Servicios Alciati; Gabriel Luchetti; Julio Miguez, Julio C.; Nuproagro; Cofrade Agro; y Chocolates Arlequín.

Sin acuerdo por el SAME

Por otra parte, aparentemente no hay acuerdo para aprobar hoy la licitación del servicio de dos ambulancias, siendo la ganadora la empresa Intermed (única que se presentó a la licitación), la cual aportará estos móviles y se hará cargo de todo el servicio de Emergencia en la vía pública que en total contará con cinco ambulancias: dos de Intermed, dos de SAME y una del Ministerio de Salud de la Nación.

Según lo explicado por Javier Prandi, quien es médico, no hubo acuerdo en la comisión de Salud por lo tanto no se aprobará hoy. “Queríamos aprobarlo cuanto antes porque el SAME tiene la cobertura en las escuelas, algo novedoso que hoy no está”, dijo.

Cabe mencionar que, actualmente, las escuelas suelen tener esta cobertura porque es abonada por la cooperadora de las mismas, pero no porque el Municipio se haga cargo.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia es provincial, que “baja” a los municipios capacitación para igualar protocolos, la vestimenta para que sea en todo el personal la misma, y ambulancias, en el caso de Junín, dos de Provincia y una de Nación.

“Por las características de la ciudad de Junín, tres ambulancias son pocas. Hoy tenemos cinco ambulancias afectadas por Intermed, entonces por convenio con la Provincia, ya aprobado por Concejo, le faculta al Municipio llamar a licitación para que otra empresa incorpore dos ambulancias más para completar las cinco que necesita, con personal capacitado según las normativas de SAME. En agosto se llamó a licitación, se abrieron los pliegos el 6 de septiembre y hubo una sola empresa que se presentó que es Intermed. Ese pliego de licitación es el que debe aprobar el Concejo Deliberante”, explicó Prandi.

El convenio con Intermed es para cubrir con las cinco ambulancias disponibles la accidentología vía pública, carenciados y eventos culturales y deportivos y se le agrega la cobertura en las instituciones escolares públicas.

Además habrá una comisión veedora para controlar el funcionamiento del Servicio de Emergencias, que estará a cargo de Intermed.

Despachos de comisión

Entre los despachos de comisión aprobados por unanimidad están los siguientes proyectos:

- Creación Comisión “Veedoras de Paridad”.

- Declarando de Interés Municipal la 40° Reunión Anual Científica” organizada por el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Soc. Argentina de Cardiología, a realizarse los días 1 y 2 de noviembre en nuestra ciudad.

- Licitación privada 53/19, referida a la provisión de 4 sillones odontológicos, un cardio-desfibrilador y 5 estufas esterilizadoras para Secretaría de Salud.