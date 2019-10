Kicillof cuestionó la “política económica espantosa de bajar salarios y subir tarifas”

Metido de lleno en la recta final de la campaña electoral, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, visitó ayer Junín, junto a Sergio Massa –que busca un lugar en el Congreso-, para encabezar un acto en la plaza del Ferrocarril, además de brindarle un fuerte respaldo a Mario Meoni.

“Los próximos cuatro años van a ser fundamentales para revertir esta situación”, expresó el ex ministro de Economía.

Y agregó: “En la campaña de 2015 mintieron prometiendo que iban a subir la jubilación, bajar el impuesto a las ganancias, que iban a generar empleo de calidad, que iban a ayudar al campo, a la industria y al comercio. Se dedicaron a buscar el voto a través de las promesas. Es un gobierno que se dedicó a hacer marketing para llegar al poder".





"Ganaron con promesas y gobernaron con excusas"

Con fuertes críticas a la política económica del Gobierno nacional, el diputado nacional afirmó que Macri y Vidal "ganaron con promesas y gobernaron con excusas".

Y amplió: "Después de concentrar el poder en el país, la Provincia y Capital Federal empezaron a aplicar esta política económica espantosa de bajar salarios, subir tarifas y a partir del primer día de gobierno comenzaron a golpear”.

Además, apuntó a la gobernadora María Eugenia Vidal: “Endeudó la Provincia, agujereó los presupuestos. Todo queda peor que como estaba. En la provincia de Buenos Aires no va a haber tiempo para acusar a los otros. El primer día nos vamos a poner a trabajar fuerte para recuperar lo perdido”.

“Van a seguir las provocaciones”

Sobre la chicana del presidente Macri, Kicillof replicó: “Es campaña sucia. No vamos a recurrir a una campaña sucia, pero el problema es que van a seguir las provocaciones. Provocan para que estemos todo el día a la defensiva, para que perdamos el tiempo, para que cada uno con el que hablamos se distraiga y nos venga con esas cosas”.

"El domingo lo vi al presidente Macri hablando en el debate sobre educación. Se paró en un atril a hablar de educación, él, el presidente que cerró 226 establecimientos educativos en la Provincia", disparó.

Y agregó: “Quedan dos semanas, se nos juega el futuro, no podemos dejar ni un minuto que nos saquen la concentración. No podemos dejar ni un minuto que nos distraigan y menos todavía que nos pongan del lado de la violencia, la descalificación y la agresión. Son provocaciones, no vamos a contestar provocaciones. Vamos a dar propuestas, abrazos, vamos a sumar a todos a este frente que no viene contra alguien”.

Asimismo, sostuvo que la participación de Macri en el debate fue “otro capítulo de la lamentable desorientación que han mostrado el Presidente y la Gobernadora después de la elección del 11 de agosto”. Y sentenció: “Se ve que todavía no han conseguido acomodar, digerir, pero sobre todo no han conseguido comprender lo que dijo el pueblo de la provincia de Buenos Aires en las urnas, pacíficamente, dijo basta de agresión, basta de campaña sucia, basta de persecución política”.

En concordancia, Massa también se tomó un minuto para responderle al jefe del Estado: “Quiero, con mucho respeto, decirle al presidente Macri que en la gira de despedida que está haciendo por la Argentina en lugar de dedicarse a difamar al resto de los candidatos, que se dedique a mirar el desastre que está haciendo”.

Mensaje de unidad

Sobre la posibilidad de convertirse en gobernador el 27 de octubre, Kicillof anticipó: “Las promesas incumplidas y las excusas inútiles llamaron la atención de todos los argentinos. Ya no le creyeron más. Era un gobierno mentiroso pero también ha habido un mensaje para la oposición. No hay lugar al que yo haya ido donde no haya escuchado las mismas palabras: júntense, hagan un solo frente. Que no nos confundan. No es solo que Vidal y Macri pierdan esta elección. Es también que la dirigencia del campo popular encontró la unidad, que se llama Frente de Todos”.

Antes de cerrar el acto, Kicillof afirmó: "Este no es un voto por la negativa, los que están decepcionados, con bronca, enojados, han sabido encontrar en el Frente de Todos una expresión para el futuro, para la esperanza, para lo que viene. Venimos a proponerles una vida más digna, una vida mejor y en paz. No necesitamos recurrir a una campaña sucia", remarcó.