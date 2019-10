Afirman que las fuertes lluvias le dieron un respiro al trigo en Junín

El temporal que afectó la ciudad y varias localidades de la Región tuvo consecuencias devastadoras para sectores de Tiburcio, Blandengues, Ascensión, Pergamino, Arroyo Dulce, Roque Sáenz Peña y Carmen de Areco con varios lotes de trigo arrasados por la tormenta y el granizo caídos entre el miércoles y viernes, según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"Los daños en los lotes fluctúan entre el 20 y 60% pero hay daños que llegan al 100%", destaca el relevamiento y explica que los trigos que apuntaban a buen potencial de rinde quedaron con daños irreversibles.

En Pergamino los técnicos estiman que la superficie total afectada comprende 70 mil hectáreas, siendo 12 mil hectáreas las de trigo.

En el caso de Junín, referentes de entidades agropecuarias coinciden en que no hubo daños en el trigo pero se deben considerar posibles situaciones en los lotes de maíz recién sembrados.

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, Alberto del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas y titular de la Comisión de Caminos Rurales de Junín y Rosana Franco, presidente de Federación Agraria dialogaron con Democracia sobre la situación que dejó el temporal, los caminos rurales y los anuncios del presidente Macri sobre la quita de retenciones.

Afectación en Junín y la Región

Rosana Franco aseguró que “en Junín la tormenta fue tranquila con 140 a 180 mm de lluvia y si bien cayó algo de granizo, fue pequeño y no generó daños y el agua ayuda mucho al trigo”.

“Sí hubo episodios de piedra en Alem y otras localidades más afectadas”, consideró, tal como ocurrió también en Pergamino y Tiburcio.

Por su parte Gustavo Frederking consideró que “deben pasar unos días para poder precisar el nivel de daño. Es complicado porque al mismo tiempo la lluvia fue muy positiva para el trigo, es decir, tuvimos las dos caras porque faltaba muchísimo el agua. Claramente pasamos de una sequía a una tormenta y hablamos de una situación climática compleja”.

Alberto del Solar Dorrego refirió que “en Rojas hubo algunos eventos, en lotes chicos, en Rafael Obligado. Las lluvias en general fueron de distinta magnitud, en Guido Spano entre 28 y 30 milímetros, para Carabelas 50, Rafael Obligado 80 y a medida que nos acercamos a Junín se incrementaron las precipitaciones que alcanzaron los 150 milímetros. El promedio de la zona habla de 175 milímetros”.

Coincidió en que el trigo de la zona “estaba necesitando agua pero esto superó lo esperado. El exceso hídrico tampoco es bueno, el agua corre por los campos, aplasta los cultivos y es un problema”.

Del Solar Dorrego aseguró que “en la zona no se habla de pérdidas de trigo como en Pergamino” pero advirtió: “No olvidemos los otros cultivos, como los lotes recién sembrados de maíz. Un encharcamiento de 48 a 72 horas implica que haya que resembrar y es una pérdida para el productor”.

Caminos rurales

Sin dudas las lluvias acaecidas complicaron no solo cultivos sino además los distintos caminos rurales de la zona en los que se venía trabajando.

“Hay zonas anegadas, me comunicaron que hay caminos complicados, hay sectores donde los caminos se han cortado o directamente están bajo agua o anegados”, indicó Del Solar Dorrego.

Asimismo anticipó que “hay que ver situaciones puntuales para que esto no vuelva a ocurrir pero hay que tener en cuenta que con 150 o 200 milímetros es muy difícil que el sistema lo aguante o que no haya problemas. Fue una lluvia totalmente fuera de lo común”.

Días pasados, según destacó, se comenzó con los trabajos de alcantarillas y se continuará luego de que se resuelva la situación que ocasionó el temporal.

Por su parte, Frederking destacó el trabajo que se viene realizando en ese sentido, más allá de la situación del temporal: “Los caminos están muy bien y desde que se arrancó la comisión con las entidades quedan muy pocos kilómetros.

Retenciones

El presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas dirigidas al sector agropecuario como la eliminación de las retenciones y una nueva "ley de semillas".

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Twitter como parte de la campaña que viene realizando el mandatario de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Franco consideró que “desde que asumió Macri prometió eliminar las retenciones y eso no ocurrió. Ojalá ocurra”.

Del Solar Dorrego indicó que “sobre la quita de retenciones se viene hablando desde hace 15 o 20 días. Estamos en campaña y es una lástima que no lo pensaran antes”.

Para el presidente de la Sociedad Rural de Junín, “que las quiten no es solo un beneficio para el sector sino un beneficio para el país. Porque el campo es motor de la economía y sobre todo, invierte en el país”.