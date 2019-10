Jóvenes juninenses que se destacan en las Olimpíadas de Química

Con el acompañamiento de los profesores Roque Galeazzi y Claudia Speroni, cuatro alumnos de las escuelas secundarias N°9 y N°22 superaron las distintas instancias de las Olimpíadas de Química y obtuvieron su pase al nivel nacional, en el que competirán en noviembre.

Se trata de Catalina Paget, Tomás Adaglio, Pilar Calcagno y Federico Mossotto, quienes fueron entrevistados por TeleJunín, junto a los docentes con quienes llevan adelante la preparación.

El profesor de química, Roque Galeazzi contó: “Venimos preparándonos desde principio de año y este es el cuarto año que tenemos representantes de Junín en la instancia nacional de las Olimpíadas de Química. Estamos muy contentos”.

Asimismo aseguró: “Le estamos dedicando mucho tiempo, entre seis y ocho horas semanales, a contraturno para la preparación. El nivel es muy elevado así que nos preparamos para esta instancia nacional que va a ser del 5 al 8 de noviembre en Villa Giardino, Córdoba”.

La profesora de química, Claudia Speroni se sumó hace tiempo y más allá de haberse jubilado continúa colaborando junto a Galeazzi.

La palabra de los chicos

Catalina Paget, alumna de la secundaria N°9 (Ex Normal) contó sobre su participación en las Olimpíadas: “Es bastante interesante entender cómo se forman las cosas que vos ves todo el tiempo”.

Cuando era chica, para Navidad, “siempre pedía los juegos de científicos para experimentar. Ya me interesaba bastante”.

Consultada sobre su interés por la química aseguró: “A mi abuela le interesa la química, mi abuelo era farmacéutico desde ahí un poco me incentiva pero más que nada es algo que nació de mí el interés”.

Tomás Adaglio, también alumno de la escuela N°9 destacó el trabajo del profesor: “Fue mérito del profe que incentivó a que ingresáramos a las olimpíadas. Fue un poco espontáneo, yo no sabía qué modalidad elegir y terminé eligiendo naturales y me tocó con Roque que tiene todo el mérito”.

Para Tomás, es la primera vez que participa de la olimpíada: “Es mi primer año, así que soy nuevo en todo esto”.

Pilar Calcagno, alumna de la escuela secundaria N°22 eligió participar “principalmente porque en mi escuela la modalidad es literatura y no tiene nada que ver con química. Y sabía que la química está en todo y quería salir del secundario con una buena base”.

Pilar no sabe aún que estudiará al terminar el secundario pero aseguró: “Me inclino mucho por medicina”.

Federico Mossotto, alumno de la secundaria N°9 destacó: “siempre me gustó, físico química y el año pasado tuve la materia con Roque. Me gustó siempre”.

Es la primera vez que participa, al igual que Tomás, pero aseguró: “Me tengo bastante fe, siempre hacemos tres horas por día, vamos bastante bien”.