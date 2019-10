Carolina Echeverría: “El hambre y el empleo son prioritarios”

La primera candidata a concejal por el Frente Renovador, Carolina Echeverría, participó del ciclo político Reporte Especial (TeleJunín), realizó un balance del debate de candidatos a intendente que se realizó en la Unnoba y afirmó que las prioridades que plantean los vecinos; “el hambre y la necesidad de empleo son prioritarios”.

Puntualmente sobre el debate afirmó: “Me dejó la sensación de que se tocaron pocos temas, hubiese sido más fructífero incluir temas como género, diversidad, que tienen una gran envergadura por los tiempos que estamos viviendo, la violencia hacia las mujeres, la necesidad de la igualdad y la inclusión. Mario (Meoni) hizo hincapié en eso, porque desde su gestión siempre impulsó la paridad. Tenemos que estar preparados como sociedad”.

Y la edil meonista señaló: “Tenemos una prioridad, que es el hambre, vemos la necesidad de alimentos cada vez que caminamos las calles. Por supuesto que la falta de empleo es otra prioridad, junto a la necesidad de llegar a fin de mes”.

Y agregó: “Y no nos olvidemos de la educación, porque muchas familias nos manifiestan que sus hijos tuvieron que dejar de estudiar para salir a trabajar. En una ciudad como Junín, que tiene la Unnoba, que tiene la capacidad además de capacitar en oficios, que es lo que te da el sustento más inmediato, eso no se tiene que perder. Tenemos que dar becas, incentivar a los jóvenes y no solo a los jóvenes a estudiar, a capacitarse, para que puedan acceder a mejores empleos”.

“No tenemos que culpar a los jóvenes ni estigmatizarlos, necesitamos un Estado presente, incluirlos, no dejarlos segregados, llevar la cultura a los barrios, son nuestro futuro”, afirmó.

Transporte público

“El pago mensual, la falta de control, por qué se pagan 4 millones de pesos por mes y dónde está la rendición de esa cuenta. Hemos criticado la licitación de la empresa que ganó, pero Mario Meoni ha asegurado que continuará el transporte público porque es una política pública pensada para el vecino, pero sin dudas ejerceremos un control minucioso, como en todas las políticas públicas, situación que no ha llevado a cabo este gobierno”, afirmó.

Rumbo al 27 de octubre

“Se sigue con un trabajo muy intenso, casa por casa, para que sepan de nuestras propuestas, que sabemos ponernos en el lugar del otro, que nos duele el dolor del otro. Por eso es fundamental también que luego de las PASO Victoria Muffarotto se haya sumado al equipo, porque eso demuestra que tenemos que cambiar la dirigencia política. Rodolfo Bertone es el cuarto candidato a concejal. Esta coalición se conformó para sacar el país y la ciudad adelante y se dejaron de lado los egoísmos”, destacó.