Manuel Llovet: “Petrecca ha sentado los cimientos”

Luego del debate de candidatos a intendente realizado el miércoles último, en la Unnoba, el concejal de Juntos por el Cambio Manuel Llovet realizó un balance de la gestión comunal en el programa Reporte Especial (TeleJunín).

“Hubo que sentar algunas bases, si no teníamos caminos rurales y no había maquinarias para poder arreglar los caminos, era imposible sacar la producción y generar valor. Si no podíamos darle gas natural al Parque Industrial, y no teníamos cloaca, agua, fibra óptica, era imposible sumar valor agregado. Por eso creo que el intendente Pablo Petrecca ha sentado los cimientos de la ciudad, que ahora está preparada para el desarrollo productivo en los próximos cuatro años”, afirmó el edil de la Coalición Cívica.

El gobierno de Petrecca ha llevado el Estado al barrio, afirmó el concejal.

Y amplió: “La gestión de Petrecca pone el foco en los barrios, acabamos de inaugurar el CIC del cuadrante noroeste, se festejó el Día del Niño siempre en todos los barrios, se festejó la primavera con un show masivo, pero también en el barrio Progreso. El gobierno de Petrecca ha llevado el Estado al barrio”.



La situación económica

“En materia económica no podemos decir que nos ha ido bien, pero los problemas económicos en el país siempre han fluctuado, por eso quiero volver a la palabra cimientos, hemos dejado los cimientos para que cuando la situación económica mejore los barrios tengan servicios”, remarcó.

Y agregó: “Crisis económica hemos tenido siempre, pero hemos tenido crisis económica sin cloaca, sin autopista, sin luz, sin obras, y ahora tenemos crisis económica con cimientos. Y cuando la crisis económica pase, la situación va a ser mucho más llevadera”.

“Cuando uno recorre los barrios ve dignidad, no los hemos dejado solos. Inclusive hemos tenido más quejas de sectores de clase media”, sostuvo.

“Agradecemos y valoramos las obras y la asistencia de los gobiernos nacional y provincial que nos permitió llevar adelante un montón de transformaciones”, aclaró.

“En cuando a la ciudad que queremos, las bases están sentadas, con transparencia, con transporte público, con luces LED, con agua y cloaca, con más seguridad”, afirmó.

- Teniendo en cuenta el resultado de las PASO, ¿van a incentivar el corte de boleta?

- No incentivamos ningún corte de boleta, queremos que siga el gobierno provincial, queremos que siga el gobierno nacional, porque entendemos que los cambios han sido profundos. Más allá del resultado electoral, considero que el intendente es capaz de seguir gestionando a pesar de cualquier gobierno.

- ¿Cómo imagina la gestión con otro color político en Provincia y Nación?

- Con mucho consenso, con mucho trabajo. El intendente es incansable, más allá del color político, golpea puertas. Además, hay un montón de recursos que vienen de Provincia y Nación, por ley. Lo comparo con el ex intendente Abel Miguel, que estuvo veinte años gobernando la ciudad y solo cuatro estuvo alineado políticamente, y ha hecho por Junín un montón de logros, como la Universidad, como Gas Junín, porque era una persona muy trabajadora y seria.