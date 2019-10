Polémica en el Concejo Deliberante por la contratación del servicio de ambulancias

El concejal del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Hugo Talani, se expresó sobre la licitación para el servicio de emergencias médicas que busca aprobar el Municipio.

"Es un engaño decir que en Junín funcionará el SAME. Lo que intenta hacer el Municipio es contratar nuevamente a la empresa Intermed para que solo use el logo del SAME. No tiene ningún sentido hacer esta contratación a Intermed por 44 millones de pesos, con una duración de 3 años, cuando faltan menos de 20 días para que los juninenses elijan al próximo intendente", cuestionó Talani.



Además, el edil meonista afirmó: "El servicio de emergencias médicas de la ciudad no corre peligro porque hoy está vigente la contratación hasta el 10 de diciembre, es por eso que no tiene sentido este apuro desmesurado. Claramente lo que está pasando es que en el medio de la campaña electoral, están intentando usar un sello exitoso como SAME para disfrazar la contratación de la misma empresa que ya viene dando el servicio de emergencias, con algunas dificultades".

"En la reunión de comisión le manifestamos al concejal Javier Prandi que lo más lógico sería que este tipo de contrataciones, que comprometen tanto dinero por varios años, las haga el próximo intendente electo, ya sea Mario Meoni, o si obtiene la continuidad, Pablo Petrecca. Sin embargo, ante un planteo racional, nuevamente insisten en aprobar a los apurones y a cualquier costo, lo que evidencia que tienen que cumplir con algún compromiso", deslizó el médico.

Prandi: “Viene a Junín como SAME”

El concejal del oficialismo Javier Prandi afirmó anoche en diálogo con Democracia que “el SAME es una decisión política de la gobernación, que aportará tres ambulancias a Junín, con toda la indumentaria y las capacitaciones, pero en nuestra ciudad las tres ambulancias son insuficientes, por eso contamos con cinco”.

Y amplió: “Se llamó a licitación, justamente para garantizar la cantidad óptima de ambulancias que requiere la ciudad, y se presentó un único oferente, Intermed, por eso el tema se está analizando en comisión y tiene que aprobarlo el Concejo”.

“No va a venir Crescenti (Alberto, el director del SAME) a Junín, pero SAME no va a desprestigiarse por una incursión en una determinada ciudad, viene a Junín como SAME, con los protocolos y las capacitaciones, y el personal es de Junín y lo va a aportar Intermed, que ya viene trabajando en la ciudad y tiene una amplia experiencia”, dijo y destacó que el municipio recibirá un subsidio provincial por el SAME.