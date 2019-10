Cristina Álvarez Rodríguez: "Acompañaremos a Junín en todos los proyectos que necesite"

En el Comedor de la Unnoba, “El Taller”, la candidata a diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez brindó ayer una conferencia de prensa junto al candidato a intendente de nuestra ciudad Mario Meoni en el marco de la campaña, de cara al 27 de octubre.

Asimismo estuvieron presentes, la diputada provincial Valeria Arata y la candidata a diputada bonaerense Viviana Guzzo.

“Llegamos a Junín a acompañar a Mario (Meoni) y todo el equipo, a Victoria (Muffarotto) que han estado trabajando juntos en este Frente de Todos para llevar la propuesta al electorado de Junín para venir a proponerles que lo acompañen a Mario, a Axel y a Alberto, pero por sobre todas las cosas a trabajar con todo el equipo de cultura que tiene el sueño de llegar a estar nuevamente en el Municipio y poder seguir ofreciéndole, no solo a Junín sino a toda la Región, este faro cultural que es esta querida ciudad”, destacó la candidata quien resaltó su conexión con la ciudad por parte de su familia Alvarez Rodriguez y también la familia Duarte: “Tengo mucho arraigo en Junín y siento que tienen mucho para desarrollar, muchos sueños más por cumplir y ofrecerle a la Región también”, resaltó.



“Acompañaremos a Junín”

Álvarez Rodríguez destacó los distintos proyectos en los que focalizó su trabajo en sus cuatro años como legisladora nacional, como los programas de prevención de violencia de género y diversidades.

“Hemos tenido logros importantes como fue la Ley de Paridad, que nos permite a las mujeres estar a la par de los varones en las listas de representación. Las mujeres argentinas somos el 51% de la población y con esta norma logramos justicia distributiva”.

Al mismo tiempo destacó, “la ley Brisa para que los hijos e hijas de víctimas de femicidios puedan tener una pensión, un reconocimiento del Estado para que los familiares que queden a cargo de la crianza tengan una ayuda, ante la muerte de su mamá, y el padre preso. El tema de tobilleras, para prevención y ahora, un proyecto muy importante, la ley Justina por donación de órganos, para que seamos todos donantes”.

Álvarez Rodríguez aseguró que “se trata de leyes que he trabajado personalmente con mucha fuerza y siempre interactuando con los otros porque el tiempo que viene para Junín, para la provincia y la Nación es interactuando con todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, no hay manera de sacar cosas en soledad, los proyectos por supuesto se proponen desde un sector pero después se llama a todos a que construyamos y tiremos juntos de esta situación tan caótica en que nos han dejado, con esta economía de agresión y de ajuste que venimos sufriendo”.

Asimismo aseguró: “Acompañaremos a Junín en todos los proyectos que necesiten, en la Legislatura nacional y provincial y sobre todo lo que sirva para el desarrollo, generación de empleo, que es lo que tenemos como obligación y la mejora en la calidad educativa y combatir el hambre, que es una nueva faceta de este ajuste tan triste al que nos están sometiendo”.

En materia de prevención de violencia de género, la candidata del Frente de Todos aseguró que “hay un aporte de 18 pesos por mes por mujer. Es una cifra que no alcanza para ningún tipo de campaña. No hay campañas nacionales de prevención”.

Asimismo, si bien en el Instituto Nacional de la Mujeres “crearon un programa al que todos adherimos y esperábamos poder aportar y que tuviera un buen resultado, lamentablemente no fue así. No hay políticas de prevención ni promoción”.

Sobre la situación en la Provincia, Álvarez Rodriguez indicó: “Me parece gravísimo el retroceso que estamos sufriendo en todos los aspectos. No veo diferencias entre el gobierno de Vidal y Macri, el endeudamiento salvaje, el desempleo, la canasta básica 33 mil pesos y el salario mínimo a 16 mil” y agregó: “Ni hablar un jubilado que gana 12 mil de básica, esto es la provincia de Vidal y de Macri”. A su vez agregó: “Me pareció una gestión que no cuidó lo esencial y que no tuvo sensibilidad”.