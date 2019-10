Se duplicó la cantidad de martilleros y corredores públicos en Junín y zona

Daniel Di Palma es presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, en su tercer mandato, e integrante del consejo superior del Colegio de Martilleros a nivel provincial, a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales.

En diálogo con Democracia, sobre su función en dicha Secretaría a nivel provincial, explicó que tienen “un trabajo muy grande con colegios de otras provincias y con centros y asociaciones de martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires”.

En Junín, como presidente de la comisión directiva, la tarea es muy amplia la que desarrolla junto a los integrantes de la misma, dado que el colegio profesional tiene el control de la matrícula por delegación del estado y el poder disciplinario para actuar ante denuncias o manifestaciones del público en general.

Más matriculados

A la pregunta si aumentó la cantidad de matriculados en los últimos años, el entrevistado dijo que sí, que se duplicó.

Señaló que en los últimos años se ha visto el crecimiento de la matrícula a nivel local, prácticamente se duplicó la cantidad y en estos momentos hay 200 y pico martilleros y corredores públicos en Junín y partidos que incluye el Departamento Judicial Junín, entre los que se cuenta Ameghino, General Pinto, Lincoln, General Arenales, Leandro N. Alem, Rojas, Chacabuco y General Arenales.

“Esta es una característica que se ve también en la Provincia, donde vemos que en épocas de crisis y dificultades económicas, la matrícula crece. Es un dato para resaltar. Hay muchas personas que estudian y lo toman como una alternativa más a las funciones y al desarrollo que está llevando en el momento”, explicó Di Palma.

En cuanto a si hay trabajo para todos, en el marco de la crisis existente, el entrevistado dijo que para el trabajo del profesional inmobiliario es arduo porque no solo queda centrado o circunscripto a la compra venta o al corretaje de locaciones urbanas y rurales, sino que es muy amplio el espectro. “Tenemos martilleros que se dedican al sector agropecuario, otros, al remate de hacienda, remate de compra-venta, subasta judicial, pericia judicial, compra-venta, locaciones, es decir es muy amplia la posibilidad de trabajo que tiene el martillero y corredor público, en todo el ámbito y el desarrollo que se puede dar desde lo profesional”, explicó.

“Estamos en un momento de suma especulación. Estamos expectantes en alguna medida, con demasiadas dificultades económicas, producto de las políticas económicas que se desarrollaron en el país. En los últimos diez años no han sido certeros los destinos de la Nación. No han sido los adecuados en cuanto a políticas económicas porque si no, no hubiéramos llegado a esta situación. Indudablemente que estamos ante un momento en donde nuestra zona básicamente, que depende en gran medida de lo agropecuario, agroindustrial. El desarrollo ha sufrido algunos impactos, medidas como ajuste de tarifas y otras han impactado directamente sobre el poder adquisitivo de la gente. Este ha sido diezmado porque hubo paritarias a la baja durante muchos años, sumado a dolarización de tarifas, incrementos generales, devaluación, grandes índices de inflaciones anuales, todo esto ha hecho que nos encontremos en esta situación”, afirmó.

Alquileres

Sobre la grave situación por la que atraviesan algunos inquilinos, afectados por la economía, que deben dejar el inmueble porque no pueden pagar el alquiler, Daniel Di Palma dijo: “En las administraciones de alquileres hemos visto que no llega ni al uno por ciento estos casos. Se ha visto algún que otro caso, pero se trata de negociar porque esto es muy sensible ya que al hablar de una vivienda, de una casa, se habla de un hogar. Lo que gestionamos son hogares y la familia necesita estabilidad y seguridad económica. Hacemos lo imposible desde lo profesional para negociar y llegar al nivel de precios que tenemos”.

“En estos tiempos uno ve que la rentabilidad de los inmuebles puestos en locación nunca fue más baja que la de este momento. Históricamente el importe de las locaciones nunca fue tan bajo como en la actualidad”, reiteró Di Palma.

“Se dan los índices más bajos de los últimos 30 años. En consecuencia, esta economía no solo ha desfavorecido al asalariado y a la gente que le cuesta pagar las tarifas, los alquileres, las expensas, las patentes, los seguros, sino que también ha impactado sobre los propietarios de los inmuebles, que han luchado durante muchísimos años para poder comprar algo, para complementar sus magros ingresos jubilatorios y hoy no pueden afrontar mucho más, por el alquiler diezmado que pueden percibir porque el mercado no responde por otro pago. Es complejo para todos los sectores y nosotros estamos en el medio de esta situación”, explicó.

Manifestó que a legisladores a nivel provincial y nacional, que proponen “esas famosas reformas y leyes de Ley de Alquileres”, les transmiten que no se trata de circunscribir el mercado, desfavorecer el mismo, retirar ofertas, encarecer los valores, sino por el contrario, fomentar la construcción, la creación de nuevos espacios, de nuevos lugares, la creación de hábitat para vivienda urbana, familiar.

“La economía no debe ir por restricciones ni achicamientos sino por un gran desarrollo y grandes potenciales que se puedan dar desde distintas políticas económicas y públicas a desarrollar en el futuro”, manifestó Di Palma.

“Apelamos a que esto pueda cambiar y que nosotros podamos ser escuchados en muchos aspectos, porque conocemos lo que le pasa a la gente, a la sociedad y cuál sería el camino y el rumbo apropiado para que esto pueda cambiar”, afirmó.

Capacitaciones

Di Palma destacó las capacitaciones que se impulsan desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, señalando que este año hubo un curso de Perito judicial para martilleros, donde hubo 21 matriculados que lo hicieron y aprobaron, los que podrán ingresar a la Justicia a partir del 2020.

Apuntó que hoy, Día del Martillero y Corredor Público, la Suprema Corte de Justicia da un curso para los matriculados, sobre lo que viene para el 2020 cuando se estaría implementando el sistema de Subastas Electrónicas. El curso será de 14 a 16, en los Tribunales de Junín.