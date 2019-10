“Guitarras del Mundo”, presente en la Ciudad

El tradicional evento, organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ministerio de Cultura de Nación, que reúne a guitarristas internacionales, nacionales y locales de cada una de las sedes donde se organiza, tuvo una nueva edición en nuestra ciudad. Esta vez, quienes deleitaron a los vecinos que se acercaron al MUMA fueron el japonés Yasuaki Hiura, Juan Falú, quien además es el creador del programa, y Eduardo Díaz, como representante de Junín.

Al respecto, Luis Bortolato, director de Cultura del Gobierno de Junín, agradeció en primer lugar “al maestro Juan Falú por llevar a cabo esta idea hace tantos años, generando un evento que permite a todos los argentinos disfrutar de tantísimos guitarristas y crear oportunidades para otros tantos, dándoles la oportunidad de compartir escenarios y al público que puede disfrutar de guitarristas de todo el mundo”.

“Acá en Junín, por suerte, ya hace muchos años que se viene generando esta propuesta, siempre en ámbitos muy lindos de nuestra ciudad. Este año es especial, porque el creador de ‘Guitarras del Mundo’, el propio Juan Falú, está con nosotros, vuelve a Junín y eso es un honor para la cultura local. Le damos la bienvenida a él como también a Yasuaki Hiura y agradecemos que Eduardo Díaz, guitarrista local, tenga la posibilidad de compartir escenario con estos dos grandes músicos”, agregó.

Por último, Bortolato agradeció a “una de las instituciones artífices de este evento que es UPCN, que año tras año elige, entre tantas ciudades, a Junín para que podamos disfrutar de estos grandes artistas”.

Por su parte, Juan Falú, reconocido guitarrista e impulsor del evento denominado “Guitarras del Mundo” que este año está cumpliendo 25 años de vida, aseguró que “es un orgullo y una gran tranquilidad sentir que he aportado, no solo yo sino todos los colegas guitarristas a una actividad que no solo es artística sino también altamente formativa; también destacar la participación de los organismos que apoyaron este evento desde el principio y nunca lo dejaron de hacer”.

“Para mí es muy importante que, cuando se piensa en políticas culturales, se salga de la mera idea del entretenimiento y arte pasatista, para pensar en la formación, la educación y escuchar música que no es la que se transmite en los medios masivos, para salir de la dominación mediática y dar la posibilidad de presentar algo distinto. En esa línea, se encaja ‘Guitarras del Mundo’, recorriendo el país, invitando a artistas de todo el mundo y a los locales, mezclando idiomas musicales, generaciones de guitarristas. El hecho de estar haciéndolo hace 25 años habla del sostén que el público y los y las guitarristas le dieron a la propuesta”, destacó.

En cada lugar donde se realiza el festival, además de la presentación de un guitarrista nacional reconocido, siempre se invita a un guitarrista extranjero y a uno que represente a la ciudad donde se está realizando el evento. Este año el representante de nuestra ciudad que, además, tuvo la responsabilidad de abrir el espectáculo en el Museo Municipal fue Eduardo Díaz.

Un festival que “educa”

“Sin dudas, primero quiero adherir a todas las palabras que dijo Juan (Falú) y para mí este es un festival que educa culturalmente y que nos da la posibilidad de mostrar un trabajo que nos permite acercarnos a toda la comunidad, representando a nuestra ciudad. Agradezco este espacio que nos permite mostrar lo que uno hace”, expresó el guitarrista local.

Para finalizar, y previo a su presentación Yasuaki Hiura, agradeció “el recibimiento” y aseguró “estar muy feliz de poder participar de ‘Guitarras del Mundo’”.