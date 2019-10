Junín, entre los municipios que recibieron maquinaria para reparar caminos rurales

Los Ministerios de Agroindustria e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires entregaron las máquinas que darán inicio a la primera etapa del Plan de Mejoramiento de Caminos Rurales, en un acto que contó con la presencia del ministro Leonardo Sarquís, los intendentes: de Rojas, Claudio Rossi; de Junín, Pablo Petrecca; de Saladillo, José Luis Salomón; el titular de Vialidad, Esteban Perera; y los subsecretarios bonaerenses de Hidráulica, Luis Giménez, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Tezanos Pinto.

En esta primera etapa se intervendrán 4.000 kilómetros de caminos que corresponden a 69 municipios y beneficiarán a 8.000 productores de la Región norte de la Provincia. Los trabajos implicaron una inversión de 933 millones de pesos. En la oportunidad, Sarquís destacó que “hoy le mostramos a la sociedad que las máquinas para el mantenimiento de los 12.000 km de caminos rurales de distintos municipios están para comenzar la primera etapa de los 4.000 km en 6 zonas de 660 km cada una”, e indicó que “es muy importante mostrar este logro de Vialidad, del Ministerio de Infraestructura y de Agroindustria por el cual venimos trabajando hace más de un año”.

Los trabajos fueron divididos estratégicamente en 6 zonas viales, y se comenzará por los municipios que se vieron más afectados durante los últimos años: Ramallo, Arrecifes, Carmen de Areco, Brandsen, General Paz, Chascomús, Junín, General Viamonte, General Arenales, Bragado, Navarro, General Alvear, Las Flores, 25 de Mayo, Saladillo, Lobos y Carlos Casares.

En este sentido, para la ejecución de los trabajos se utilizarán motoniveladoras, cargadoras frontales con retro, rodillos compactadores autopropulsados, acoplados carretón, camiones y casillas rodantes, que serán operadas por los más de 100 trabajadores que ya fueron capacitados.

Dicho Plan contempla tareas de mejoramiento y mantenimiento de los caminos que abarcan 12 mil kilómetros en total e implican una inversión de 1.300 millones de pesos.

Con estas obras la Provincia continúa acompañando a los intendentes con tareas complementarias de mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales en municipios que se encuentran en la cuenca lechera, por los que circulan 5.700 millones de litros de leche por día.

Al respecto, el director de Vialidad, Esteban Pereda, expresó que “quiero destacar la participación de Hidráulica que a través de gestiones que hicieron para la compra de estos equipos y que quedan en posesión de manera transitoria para Vialidad Provincia. Ya tenemos a la gente contratada y capacitada para realizar estas tareas. También a los jefes territoriales que estarán a cargo de cada una de las 6 zonas. Los equipos ya comenzará a salir al territorio para trabajar”.

“Es prioritario”

A su vez, Petrecca explicó que “en nuestra zona, que es productiva, el tema de los caminos rurales es algo prioritario. Y que estén en condiciones es una demanda permanente de los productores para poder sacar su producción. Nosotros venimos trabajando con un modelo mixto, ya que este año hemos afectado un 70% de la tasa de red vial, y hemos llegado al 100% de los caminos. Es clave trabajar junto a Provincia y en esta primera etapa serán unos 80 km que Vialidad provincial estará haciendo en Junín. Para nuestra Región, estarán llegando tres motoniveladoras, un camión, una pala y una casilla que serán fundamentales para dicha tarea”.

“También me comentaba Nelson Maggi, de la zona de Vialidad Provincia, que se estarán colocando tubos y cañerías para mejorar los caminos. Es un trabajo integral que ayudará a las tareas que venimos desarrollando. Como siempre, trabajamos en equipo y hacía muchísimos años que Vialidad no adquiría vehículos nuevos y por lo tanto demuestra una vez más el compromiso de la Gobernadora con el sector rural. A pesar de las dificultades, cumple con su promesa y esto mejora de manera concreta los caminos rurales. De esta forma, la producción no se ve afectada y los productores pueden sacar su cosecha. Feliz, y agradezco al Ministerio de Agroindustria, a Vialidad Provincia y a la Gobernadora que siempre cumple con su palabra”, finalizó Petrecca.