Solo para adultos mayores, Cine en el Centro de Jubilados

A raíz de una propuesta de Beca de la diputada provincial Rocío Giaccone, publicada por el mes de mayo del corriente año, desde la Biblioteca Popular de Fortín Tiburcio, Judith Caldiroli presentó un proyecto para realizar actividades destinadas a adultos mayores.

La primera parte del proyecto está referido a un ciclo de cine durante tres meses. Una vez por mes se proyectará un film exitoso, que en este ciclo de cine solo podrán ver personas de la tercera edad, en instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados del pueblo.

La primera fecha será el jueves 17 de octubre, a las 19, en dicho centro, con entrada gratis, y al finalizar cantina dispuesta por el Centro de Jubilados.

La segunda parte del proyecto de la Biblioteca, trata de un taller de Estimulación de la Memoria, que inicia la segunda quincena de enero de 2020.

Promover el encuentro

En diálogo con Democracia, Caldiroli, quien está a cargo de la Biblioteca Popular y Centro Cultural “Islas Malvinas”, ubicada en la localidad de Fortín Tiburcio, explicó: “cuando me enteré del proyecto dirigido a adultos mayores de la diputada Giaccone, para tener la beca presenté lo que requerían, tras aclarar que yo estaba sola en esto, es decir, la Biblioteca no tiene comisión”.

“Me interesaba la propuesta dirigida a los adultos mayores para promover el encuentro, porque obviamente son ellos los que generalmente buscan libros en la biblioteca. Presenté el proyecto referido a Proyección de Cine y Estimulación para la Memoria. Después de unos meses me llamaron, había salido beneficiada. Me encantó y empecé a trabajar en esto”, se refirió la entrevistada sobre cómo había surgido la idea y el proyecto.

Tras mencionar que ella no tiene ninguna afiliación política, destacó que la diputada Giaccone siempre presentaba proyectos muy interesantes.

“Me parece positivo que en Tiburcio haya actividades para los adultos mayores, para jubilados o pensionados. Como el presupuesto de la beca es acotado y pasaron varios meses desde que surgió la idea, con inflación mediante, el proyecto tiene una duración de seis meses y yo lo dividí en dos tramos: el primer tramo es la proyección de cine, dura tres meses y una vez al mes se proyecta una película, el tercer jueves de cada mes. Se realiza en el Centro de Jubilados de Tiburcio porque la Biblioteca no tiene espacio físico suficiente”, detalló Caldiroli.

“A Centro de Jubilados le propuse hacer una cantina chiquita para después de la proyección”, acotó.

Respecto a lo que se viene para el 2020, Judith Caldiroli dijo: “por el 15 al 20 de enero aproximadamente, dará inicio un taller de Estimulación de la Memoria, que dará la psicóloga Mariana Perón, de la ciudad de Junín, donde también se realizará una reunión de adultos mayores que viven en el pueblo”.