Grupo Servicios Junín proyecta construir una nueva planta de gas

La empresa Grupo de Servicios Junín buscará llevar adelante la construcción de una cuarta planta de gas en la ciudad, según lo indicó en declaraciones el presidente de la misma, Pablo Torres, en el marco de la presentación de las unidades móviles que la empresa adquirió y que se realizó ayer, con la presencia del intendente Pablo Petrecca.

Si bien el proyecto de la nueva planta deberá ser incluido en el Presupuesto 2020, Torres indicó que estaría ubicada en cercanías de la nueva terminal.

“Esto nos permitirá dotar de mejor presión a toda la red existente y sumar nuevas conexiones, mediante nuevas extensiones, ya que esta planta nos permitirá llegar hasta el Parque Natural Laguna de Gómez, al barrio privado Costaverde, a todo el Cerrito Colorado y completar toda la planta urbana de la ciudad", aseguró.



Sumar infraestructura

Consultado por Democracia, respecto de las conexiones de gas y de internet que se llevan adelante, el presidente de Grupo Servicios Junín informó que “en lo que respecta a gas, crece en promedio de 600 conexiones anuales”.

En cuanto a internet aseguró que “se tiraron más de 5000 metros de FO para FTTH (Fibra óptica para usuario directo)”.

En el marco de la presentación de los nuevos vehículos aseguró que “es solo una muestra, el 5 % de lo que llevamos invertido en fibra óptica, medidores, equipamiento, en sumar más infraestructura para un mejor trabajo, la recuperación del local comercial ubicado en calle Sáenz Peña. Hoy brindamos un servicio de la misma calidad, en materia de internet a través de fibra óptica, en relación a nuestro principal competidor pero un 50 % más barato, lo que es muy beneficioso para el vecino".

Sobre el servicio de internet a través de fibra óptica, Torres destacó que "antes no se tenía en cuenta, pero hoy este servicio es prácticamente esencial en una casa y nosotros llegamos con un servicio”.

De hecho, se anunció que en pocos días, el servicio de fibra óptica llegará al Parque Industrial, gracias a la construcción de un nodo en el CIC, “lo que nos permitirá brindar este servicio también a todos los vecinos de los barrios federales que están sobre Alvear y a todos los barrios nuevos de esa zona".

“En constante expansión”

Por su parte, tras la presentación de los seis nuevos vehículos, Petrecca remarcó: "Cuando asumimos, nos encontramos con una empresa a punto de cerrar, totalmente liquidada y con las condiciones dadas por la ley para cerrarla. Nosotros entendíamos que es una empresa, cuyo objetivo es brindar servicios a los juninenses, que debíamos sostener, haciendo todos los esfuerzos necesarios. Es por eso que, decidimos hacer un aporte irrevocable de 7 millones de pesos para poder salvarla".

Cabe destacar que Grupo Servicios Junín, es una empresa con el 90 % de las acciones pertenecientes al Municipio: “es decir, que es de todos los juninenses", indicó Petrecca.

Asimismo destacó “el mejoramiento y la extensión del tendido de fibra óptica en casi toda la ciudad, que satisface la demanda de internet en barrios donde otras empresas no llegan; además de seguir expandiendo la red de cámaras de seguridad. Una empresa que adquirió la función también de realizar obra pública, como agua y cloacas, luminarias LED o la finalización del nuevo edificio de la nueva Escuela Técnica 2, siempre con el objetivo de brindar servicios de calidad para todos los juninenses".

“Hoy contamos con una entidad saneada y en constante expansión para seguir llevando servicios de calidad a los juninenses, gracias a una administración seria, honesta y responsable".

Pablo Torres, presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, se refirió al 4 de enero 2016, cuando asumió al frente de la firma.

“Encontramos una empresa desordenada, para no ser duro, pero ese desorden, hay que recordar, llevó hace poco tiempo a condenas a directores, gerentes y un funcionario municipal, con lo cual, podemos decir que la empresa era un caos y que había sido utilizada como una caja política que había sido vaciada. En ese marco, la instrucción de Pablo (Petrecca) fue, esto no se cierra, se saca adelante y ese fue el objetivo de nuestro trabajo en estos casi cuatro años".

Además, en esa línea detalló que “la empresa no solo estaba vaciada desde lo económico, era la empresa de gas natural de Junín y no podía conectar a nuevos usuarios a la red, una situación gravísima que al poco tiempo pudimos solucionar y sumar a más vecinos a la red. Desde ahí empezamos a invertir y revertir la situación gracias a la ayuda y compromiso del socio mayoritario, el Municipio de Junín, que aportó esos 7 millones de pesos para que la empresa comenzará a resurgir".

En esta línea, el concejal de Juntos por el Cambio Marcelo García hizo referencia a las penas impuestas por la Justicia a funcionarios del anterior gobierno municipal en la causa Gas Junín. Al respecto, indicó que “vamos a preguntar si están cumpliendo con las condenas que aceptaron ante la Justicia”.

"Habría que constatar si los cuatro ex funcionarios están cumpliendo con detalles de la ejecución. Si no lo hacen es inadmisible porque jugaron a la política con fondos de todos los juninenses", manifestó García.

Bono de 5 mil

Torres indicó se abonará el bono de 5 mil pesos estipulado por el gobierno.

“Hoy pasamos a tener una empresa en marcha, con sus cuentas al día, que paga los sueldos en tiempo y forma, que abonó todos los aumentos y que la semana que viene pagará el bono de $ 5000, para acompañar a todos los empleados en este momento; todo esto lo podemos hacer porque tenemos una empresa saneada", concluyó.