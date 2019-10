Jornada Federal de Mujeres y Diversidades en Bragado

Parte del equipo de mujeres del Frente de Todos de Junín participaron de la Jornada Federal de Mujeres y Diversidades en la ciudad de Bragado, bajo el lema #ElFuturoEsConTodes.

Alrededor de 200 mujeres debatieron el sábado último y expusieron sobre el rol de las mujeres y diversidad.

Al finalizar la jornada, la diputada provincial por el Frente Renovador y candidata a renovar la banca por el Frente de Todos Valeria Arata expresó: "Fue un encuentro hermoso del que me llevo decenas de historias de mujeres y diversidades de toda la Región, quienes viven con pasión y compromiso para mejorar las cosas".

"Debatimos sobre el rol de la mujer y diversidades, sobre el largo camino que aún falta recorrer hacia la igualdad de género y la necesidad de construir un Estado que sea sensible y realmente incluya y genere políticas públicas para todos. Hay que romper con los prejuicios que nos atan al pasado, no es posible que, a más de 13 años de sancionada la ley nacional de educación sexual integral, seguimos esperando y debatiendo sobre la implementación en la educación formal. Debemos aggiornar la ley de ESI sancionada en el año 2006, y tomar la decisión política de avanzar en la formación y la educación de nuestros jóvenes”, afirmó.

Del encuentro participaron también las concejales Carolina Echeverría, Victoria Muffarotto, Olga Prieto y la candidata a concejal por el Frente de Todos Belén Madrid, junto a referentes de distintas organizaciones sociales de nuestra ciudad.

Ministerio de la Mujer

"El Frente de Todos tiene una fuerte conciencia de género y es a partir de estos espacios de debate que hay que construir las condiciones para profundizar las políticas públicas que aborden la paridad. Alberto Fernández ya ha manifestado su voluntad de crear el ministerio de la Mujer, y creo que decisiones como esas son las que marcan el camino", cerró Arata.