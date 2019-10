Anunciaron la pavimentación de 40 cuadras en distintos barrios de Junín

El intendente, Pablo Petrecca, anunció la pavimentación de 40 cuadras más en Junín, en la recorrida que realizó en el Hogar de Protección Integral (HPI), junto a al secretario de Planificación Territorial, Fernando Álvarez de Celis y el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse . La obra se ejecutará en diferentes barrios de la ciudad.

Con respecto a las tareas en el HPI, las mismas avanzan dentro de los plazos previstos y en los próximos días estará finalizando para que las víctimas de violencia de género tengan un lugar de contención.

Al respecto, Petrecca manifestó que "seguimos gestionando para que los vecinos de Junín tengan más servicios y obras. Esto lo venimos haciendo desde el primer día de la gestión y lo hacemos trabajando en conjunto con Nación y Provincia. Con Fernando Álvarez de Celis hemos trabajado en un montón de proyectos importantes para la ciudad y uno de ellos es el Hogar de Protección Integral. Esto es una necesidad que Junín tenía y que no estaba resuelto".

Además, agregó que "mujeres con sus hijos podrán estar en este lugar, bien atendidas y contenidas como corresponde. Habrá profesionales para que las asistan en todo lo que necesiten. Siempre nos ocupamos de trabajar sobre la violencia de género y estamos dando una respuesta clara en este sentido. Y también firmamos un convenio para poder llevar más cuadras de asfalto a diferentes barrios. Cuando recorremos, muchos vecinos nos dicen que es muy lindo el avance de la ciudad, pero quieren también el asfalto".

"En conjunto con Nación y con Fernando (Álvarez de Celis) firmamos por 30 millones de pesos obras de asfalto y cordón cuneta. Cuando hacemos obras, las hacemos con un sentido. Con respecto a este HPI, no son solo ladrillos, sino que es un lugar de contención para dar amor y ayudar a las mujeres que padecen la violencia de género. Siempre buscamos que el Estado esté presente y cuando hablamos de asfalto, hablamos de que la ambulancia pueda entrar sin problemas y que el vecino pueda salir de sus hogares sin problemas” , añadió Petrecca.

Por su parte, Álvarez de Celis, explicó que "estas obras públicas que se hacen en Junín también generan empleo y esto es un beneficio para la ciudad. Estamos ejecutando el 100% del presupuesto. Las obras comienzan y se terminan en los plazos previstos".

También, aseguró que "sabemos lo que es la violencia familiar y tener estos espacios es fundamental para su contención. Contamos con una Ministra de Desarrollo Social como Carolina Stanley que está muy involucrada en este tipo de problemáticas y nos pidió hacer este edificio. Estamos muy contentos del avance que tiene".

Para finalizar, Balestrasse expresó: “Hoy el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, dijo que no son fotos de un edificio sino que atrás de esa foto están los vecinos que lo van a utilizar. Firmamos con Nación, 40 cuadras nuevas de pavimento que realizaremos en diferentes barrios de la ciudad. Esto será una solución a la problemática del barro que muchos vecinos nos vienen solicitando. Las obras nunca pararon y esperamos seguir haciendo más, escuchando las necesidades de los vecinos".