Las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron 64,5% en un año

Un informe reciente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) afirmó que las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron un 64,5 por ciento en un año, a agosto último.

Asimismo, desde el sector aducen datos sobre un aumento del 45% en volumen y un 41% en valor de las exportaciones respecto de 2018.

Democracia dialogó con Gastón Paz, de la firma Paz Hnos, sobre lo que supone una buena noticia para el sector, al fijar un nuevo piso al valor de la vaca en pie, aunque ello no se vea reflejado totalmente ya que Argentina sigue produciendo una cantidad importante de animales para consumo interno.

Vaca, no novillo

“La exportación está tendiendo a ser de 750 mil toneladas al año, este año. El 80% está explicado por carne de vaca, básicamente destinada a China. La vaca vieja, esa es la que generalmente se exporta. No es un animal que por ejemplo, produje para eso, no es un novillo, sino que lo que se está vendiendo es el residuo de la actividad”, explicó Paz.

Según indicó, “el valor de la vaca hoy, en toneladas de carne (no en pie), vale aproximadamente entre cuatro mil quinientos y cinco mil dólares, diferente a lo que vale lo que se conoce como cuota Hilton (cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad) que dentro de la actividad es lo que más vale. Esa cuota Hilton es carne de los cortes traseros de un novillo de arriba de 450 kilos”.

Por ese motivo advirtió que “si el 80% de la exportación está orientada a China, con ese valor, no es el ideal. No obstante es una buena noticia para la actividad porque le fijó un nuevo piso, más alto, al valor de la vaca en pie, que era el menor valor que existía dentro de la ganadería”.

A pesar de ello, esto no se ve reflejado totalmente y Paz indicó que “Argentina sigue produciendo una cantidad importante de animales solamente para el consumo interno”.

Más allá de los mercados recuperados como Chile o Israel, continúan las exportaciones a Alemania, Holanda.

“Teóricamente se empezaría a abrir Estados Unidos y eso incluye Canadá y Méjico, especialmente sobre carne picada”.

En líneas generales, Paz enfatizó que “lo ideal sería que se exporte más carne de novillo, una carne de más alto valor, de un animal que se produce todo el tiempo y no que se deba estar matando la madre de ese novillo. Argentina no hace cantidad de exportación, produce para el mercado interno”.

Los números

Las exportaciones acumuladas a lo largo de los últimos doce meses, desde septiembre de 2018 a agosto de 2019, según el informe del IPCVA se ubicaron en volúmenes cercanos a las 702 mil toneladas equivalente res con hueso por un valor superior a 2.440 millones de dólares. Al comparar los meses de agosto de los años 2018 y 2019, se produjo una suba significativa en los ingresos, del 64,5% en el valor obtenido, que quedó por encima de la expansión interanual del 51,2%, en los volúmenes exportados.

El reporte de IPCVA señala que en el año, "el precio FOB promedio por tonelada para el período en cuestión fue de 8.360 dólares para los cortes enfriados sin hueso y de más de 4.900 dólares para los cortes congelados sin hueso".

Con relación a los destinos, afirmó que China ha sido el

principal destino en volumen para la carne vacuna argentina durante los primeros ocho meses de 2019, con 233.600 toneladas, seguido por Chile, 20.700 toneladas y luego por Israel, 17.400 toneladas.

En agosto de 2019, las ventas al exterior de carne bovina, se ubicaron en niveles significativamente superiores, 26,8%, a los de julio y también resultaron más altos, 51,2%, a los de agosto de 2018, si se consideran los volúmenes embarcados en toneladas peso producto, sin incluir menudencias y vísceras.

Por lo tanto, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes a agosto de 2019 totalizaron 532.931 toneladas peso producto, por un valor de unos 290,5 millones de dólares.

Mayor producción, en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires concentra el 51% de la producción de carne vacuna del total del país y genera un 55% récord en exportaciones, según el Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos, dependiente del Ministerio de Agroindustria bonaerense.

Las exportaciones de carne bovina concentran un 55% récord con 26 plantas de faena habilitadas para exportación.

En este contexto, el reporte señaló que la faena bovina bonaerense creció un 3,2% en agosto, siguiendo la tendencia observada en julio. Paz destacó que parte importante de la producción está en la provincia de Buenos Aires, “porque tiene una gran cantidad de vacas, mayor porcentaje de eficiencia en la cantidad, respecto de otras zonas marginales, capacidad para terminar hacienda” y asimismo destacó que influye la cercanía del maíz, como disponibilidad. Y Buenos Aires tiene una participación importante en la productividad de la ganadería argentina, además de ser una zona propicia por clima, tierra y suelo”.