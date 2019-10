Los taxis aumentaron la tarifa un 18% en lo que va del año en Junín

Si bien la situación económica y en parte la llegada del transporte público influyeron en el uso de taxis en la ciudad, lo cierto es que el sector mantiene muchos clientes que a diario confían en la prestación de cada una de las paradas dispersas en la ciudad y prefieren viajar en taxi.

A raíz de la inflación y la suba de servicios y costos, desde el gremio solicitaron recientemente un nuevo aumento de tarifa.

La última sesión del Concejo Deliberante hizo lugar a la suba solicitada, por lo cual el servicio pasó de costar 37 a 40 pesos la bajada de bandera y 4 pesos por cuadra.

Los integrantes nucleados en Taxistas Unidos de Junín Autoconvocados habían solicitado un incremento del 15 por ciento, a causa de la inflación y la suba de los costos del servicio que prestan en la ciudad, sea por suba en los impuestos, seguros, gastos en repuestos y el combustible, entre otros.

La última actualización de tarifa se había realizado el pasado mes de julio cuando de 34 pesos, la bajada de bandera pasó a costar 37. Al llegar ahora a 40, arrastra una suba del 18%.



Recorte de gastos

Sin dudas, entre los muchos recaudos a la hora de cuidar el bolsillo y achicar los gastos diarios, reducir el uso del taxi es uno de ellos.

Claudio Da Pieve, miembro de Taxistas Unidos y Autoconvocados aseguró a Democracia que la situación económica complica al sector pero no así el transporte público de pasajeros.

“Los colectivos no nos afectaron debido a que lo utiliza otro público. El problema está en la economía del país, ese es el motivo por el cual la gente recorta sus gastos”.

Sobre los aumentos otorgados, Da Pieve consideró que “no están del todo mal, a pesar de que a veces resulta insuficiente. En general vamos de la mano con la inflación, puesto que nos regimos por una tabla de referencia propuesta por el municipio y que va en relación con la inflación y economía en general”.

“El principal problema que nos afecta a todos es tener los bolsillos flacos y no poder acceder a lo que queremos o precisamos”, remarcó.