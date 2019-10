Maxi Berestein: “La ciudad está paralizada frente a la crisis”

-Hubo una fuerte polémica esta semana en el Concejo Deliberante por la contratación de los colectivos del transporte público de Junín para el acto de Macri.

-El Concejo es la caja de resonancia muchas veces de lo que pasa en la comunidad, que se vio muy sorprendida porque el transporte público de Junín fue utilizado, de manera alevosa, por el intendente para movilizar personas, no solo de Junín, sino en este caso de la vecina ciudad de Chacabuco. Es la demostración cabal de cómo se utilizan los recursos públicos para una campaña, para un fin electoral, me parece que esto debe ser repudiado por toda la clase político. En la última sesión hemos presentado un repudio, además por lo que eso implica, con la falta de seguridad, es un colectivo que está preparado para transporte público urbano y se trasladó a través de la Ruta 7, con muchos más pasajeros que los asientos que tiene el colectivo. Lamentablemente los concejales de Cambiemos no acompañaron nuestro repudio.

-¿Qué expectativas tienen para el debate del 9 de octubre en la Unnoba? Hubo un pedido de los gremios para incluir la cuestión de la economía y la producción en el temario.

-No tenemos bien claro quién armó el temario, hay un núcleo de instituciones, no tengo bien en claro si el temario lo armaron las instituciones o lo armó la Unnoba. Es un poco acotado el temario, es cierto, faltan algunas cuestiones como por ejemplo qué va a pasar con el empleo en Junín, el tránsito, la educación, pero bueno, cada candidato tendrá un tiempo suficiente para poder extenderse en estas cuestiones. Sí me parece que bien que todas las instituciones que tengan la vocación de participar de la elaboración del temario lo puedan hacer.

-La gente en la calle pide trabajo y llegar a fin de mes, es urgente lo que hay que resolver.

-Sí, y hay mucho para hacer desde el municipio para generar actividad económica, para generar puestos de trabajo, para garantizar que los puestos de trabajo que existen no se sigan perdiendo, para acompañar a los sectores comerciales, a las pymes, creemos que Junín en todos estos aspectos ha retrocedido, la ciudad está paralizada frente a la crisis. Nosotros, en 2017 presentamos un proyecto de ordenanza para crear un consejo económico y social, veíamos que se avecinaba una crisis que iba a impactar muy fuerte en Junín, y el objetivo era sentarnos todos en una mesa a debatir cómo hacíamos frente a la crisis, esa ordenanza se aprobó por unanimidad, con el apoyo de todos los bloques –incluido Cambiemos- y lamentablemente el intendente Pablo Petrecca la vetó. A partir de ahí lo que hubo fue un congelamiento frente a la crisis. Creo que el municipio debe estar activo, tiene que generar actividad económica y dar las garantías para sostener el empleo y me parece que eso es lo que esperan los vecinos de Junín para los próximos cuatro años.

-¿Cuál es la relación de Meoni con Alberto Fernández?

-Tienen una relación de hace muchísimos años, Alberto Fernández fue jefe de Gabinete cuando Mario empezaba como intendente, muchas de las obras que se hicieron en Junín tienen que ver con ese vínculo, como el arreglo del puente de la Ruta 7, la obra en el Río Salado. Luego Alberto Fernández fue jefe de campaña en dos elecciones muy importantes del Frente Renovador, teniendo un vínculo muy cercano con Mario en el armado del Frente Renovador. El vínculo que tiene Mario Meoni, no solo con Alberto Fernández, sino con dirigentes nacionales de todos los espacios, es muy importante, y él nos transmite esos valores, que hay que generar vínculos para generar cambios; no es importante lo que cada uno representa en términos de un espacio político, sino qué vocación tiene cada persona para poder modificar la realidad para bien.