Las obras frente a la crisis económica, los ejes del debate político en la Ciudad

Javier Prandi, concejal de Cambiemos que aspira a renovar su banca en octubre, afirmó en diálogo con Democracia: “A quienes les hemos resuelto algún reclamo en los timbreos, ellos saben si escuchamos, pero hay cuestiones de la economía que no tenían que ver con nosotros en lo local. Hay cuestiones de la economía que sí las escuchábamos, que las veíamos, por eso siempre dije que la pata más floja del Gobierno nacional era la economía y esto lo sabíamos y era nuestra preocupación, pero por ahí era poco lo que podíamos hacer, más allá de las medidas que ha tomado el intendente Pablo Petrecca en Junín para paliar esa situación”.

Y agregó: “El tema de la pobreza tiene que ver con la inflación. Sin ninguna duda, el mayor problema que hemos tenido en las PASO fue la clase media, que entendió ser la más perjudicada en lo económico. Cuando asumió Macri se decía que se iban a borrar todos los planes sociales, y lejos de esto los planes sociales se ampliaron, hacia los más necesitados estuvo muy buen puesto el ojo, como así también la gran cantidad de obras que se han hecho, que vinieron para los barrios más postergados, que vendría a ser la infraestructura que faltaba para sacarlos de la pobreza, y cuando uno habla de la pobreza no lo hace solo por el dinero que tenga en el bolsillo, sino que tenga agua corriente, cloaca, asfalto, que esté urbanizado el lugar donde uno vive. El desagüe norte se hizo en el cuadrante noroeste, y esa gente, cuando llovían 40 o 50 milímetros de golpe, se inundaba y perdía todo. Sin duda el Gobierno nacional y provincial escuchó el reclamo, y el municipio también. El arrastre nacional, por el tema económico, sin duda nos afecta a todos”.

“Mirar a la gente que más lo necesita es también que no haya corrupción, que se hagan las obras, que el dinero de las obras no se vaya a los bolsos de algún pillo, sino que vaya adonde tiene que ir".

Bruzzone: “Destruyeron absolutamente todo”

Por su parte, el concejal del Frente de Todos José Luis Bruzzone afirmó a Democracia: “La alternativa entre obra pública o fomento de la actividad económica es falsa, es una falacia instalada por esta segunda alianza que es Cambiemos. Destruyeron absolutamente todo lo que funcionaba en la Argentina y quieren balancear ese desastre con que hicieron asfalto”.

Y el edil agregó: “Volver a poner al país y a esta ciudad a producir no significa dejar de hacer obras. Por el contrario, la obra pública y la construcción de viviendas al alcance de las mayorías serán parte del impulso para volver a crecer”.

“El kirchnerismo ya demostró que ambas cosas se retroalimentan. Durante doce años se amplió la matriz energética, se interconectó la red eléctrica de todo el país, se construyeron escuelas y rutas al mismo tiempo que se bajaba la desocupación, la pobreza y la desigualdad y se crecía a tasas chinas. Solo en esta ciudad de Junín se construyeron los barrios del plan federal de viviendas, se hizo asfalto, se construyeron escuelas desde cero, se extendió la red de agua y cloacas, nos beneficiamos con el plan de regulación del salado. Y todos los comercios estaban abiertos y las pymes produciendo”, sostuvo.

“Cambiemos es hábil solo para instalar mentiras. Y es una mentira que no se hacía obra pública. Se invertía como en nuestra historia solo lo hicieron los gobiernos peronistas. Te dicen que no se terminaba la ruta 7 y es correcto. Pero se hizo la ruta 14, que es estratégica para el Mercosur. Y la Autopista Rosario - Córdoba y tantas otras”, señaló.

“En cambio, en estos últimos cuatro años, lo que se hizo de obra pública le sirvió a Macri, Vidal y Petrecca para intentar justificar el endeudamiento irresponsable con que hipotecaron el país nuevamente por varios años. Pusieron 1 dólar de cemento por cada 10 dólares que hicieron desaparecer en la especulación financiera y la fuga de divisas. Por suerte el pueblo ya se dio cuenta, ya no compra esas mentiras”, afirmó.

Ruiz: “Ser cortador de cintas serial es para obtener votos”

Diego Ruiz, candidato a intendente de Junín por Consenso Federal, afirmó a este diario: “Todo en su justo equilibrio. Lo principal hoy y siempre es no perder la sensibilidad con la gente, creo que hay que estar más cerca del vecino y ahí ir detectando cada una de las necesidades. Las obras son muy importantes, pero por no tener políticas a largo plazo llegamos a esto, a que una gestión tenga que hacerlas todas juntas para visibilizarlas. No se pueden hacer obras estructurales en una sola gestión, se tiene que pensar de una gestión a otra, dejando la mezquindad de lado sobre quién la va a inaugurar, creo que hay que ser protagonista en ese aspecto, empezar a mirar a futuro, sin ser tan cortador de cintas serial; ser cortador de cintas serial es para obtener votos, y eso no está bueno. Sí hay que ser sensibles con los más necesitados, ir priorizando a ellos, y después sí ir pensando cuestiones a mediano y largo plazo. Estoy convencido de ese sistema, lo urgente hay que atenderlo, lo importante hay que pensarlo para que otras gestiones en el futuro puedan finalizarlas.