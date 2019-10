Meoni: “Hay muchos sectores que tributan poco y tienen altos niveles de rentabilidad”

El candidato a intendente de Junín por el Frente de Todos, Mario Meoni, estuvo junto a Alberto Fernández quien disertó en el acto llevado a cabo ayer en el Salón de la Democracia de la Unnoba.

Tras el evento, Meoni dialogó con este diario y afirmó: “Lo que ha sucedido en Argentina en los últimos años, es la idea de que tiene que haber dos países (grieta). Y la realidad es que tenemos que trabajar en una línea continua y permanente con políticas de Estado que tienen que sostenerse más allá de que cambie el presidente”.

“En este tema, lo primero que hay que priorizar es la idea de producción y generación de riqueza interna para poder sostenerlo permanentemente. Nosotros estamos yendo de un lado a otro porque en los últimos años se ha pretendido cambiar totalmente el modelo”, confirmó.

“En los últimos 30 años nos pasó dos veces de cambiar el rumbo, lo que es suficiente para retroceder mucho tiempo y se hace muy difícil poder sostenerse. Pero creo que estamos en camino de poder hacer un camino de unidad y en el que tenemos que trabajar todos”, explicó.

“En ese camino tenemos que ser solidarios, y no de repartir cosas, a la hora de tributar, y pagar impuestos para hacer un país equilibrado. De esta manera, se podrá sostener en el tiempo un mismo modelo”, indicó.

“Hay muchos que no son asalariados, tienen más ingresos y no tributan o lo hacen muy poco. Frente a eso hay una injusticia. Si bien todos comemos lo mismo y pagamos el IVA de los alimentos, hay muchos sectores que tributan muy poco y que tienen alto niveles de rentabilidad”, aseguró. Y agregó: “El sector financiero o energético, que ganan mucho, tiene muy poca capacidad de tributar, y recién ahora se ha empezado a modificar eso”.

“Cuando sucede eso, desde el Estado se suele ir a donde podés cobrar seguro, como a los combustibles que tienen impuestos. Tenemos que tributar todos, que no haya más evasión ni trabajo en negro que hoy es un 40 por ciento. Para bajar los impuestos, tiene que tributar más cantidad de gente y ese es el camino”, apuntó.

“Hoy la realidad es que nadie puede pagar impuestos, porque nadie gana lo suficiente. Pero cuando es momento de crecimiento económico había muchos que no los hacían”, sostuvo.

“Va haber un nuevo modelo económico”

Por su parte, la candidata a diputada, Valeria Arata, indicó: “Como dijo Alberto, lo que tenemos que hacer es devolverles la dignidad a los argentinos. Como también expresó, también nos han hecho creer que cada diez años es cíclico. Y si observamos, cada un siglo viene un gobierno de estas características como el que lleva adelante el presidente actual”.

“Lo que han hecho con el Fondo Monetario Internacional para generarle ganancias a los amigos es terrible y no es desconocido para ningunos de nosotros, los argentinos. Pero, ahora tenemos la esperanza de que vamos a tener un presidente que nos va a incluir a todos para que tengamos oportunidades, se genere trabajo y defienda a los jubilados”, apuntó.

“A partir del 10 de diciembre va haber un nuevo gobierno, pero fundamentalmente un nuevo modelo económico totalmente distinto a este, que es el neoliberalismo, que quiere a cuatro personas manejando al país y que el resto estemos pasándola mal”, afirmó.

“La Argentina tiene un orgullo, que es la clase media trabajadora con expectativas y esperanza, que es la familia de cada uno de nosotros que día a día se levanta para trabajar y quiere un país grande para todos”, indicó.

“Hay leyes que dicen cómo hay que gobernar al país y hay que respetarla. Tenemos una constitución que nos habla de qué país queremos. Como dijo Alberto, lo que tenemos que recuperar los argentinos es el respeto por el otro, por lo público y las personas, para hacer un buen país”, concluyó.

“El esfuerzo vale la pena”

En la misma línea, la concejal Victoria Muffarotto explicó: “El neoliberalismo es esto: volver a tomar el poder, disfrazarse para engañar al pueblo, volver a caer y empezar de nuevo. Como argentinos sabemos que el esfuerzo vale la pena y con un gobierno nacional y popular vamos a poder sacarlo adelante como lo hicimos varias veces”.

“Néstor, en 2003 nos demostró que se puede sacar un país de las cenizas y revivir. Y los argentinos tienen mucha fuerza para salir adelante y es lo que vamos a hacer desde el arco político”, destacó.

“Lo primero que hay que hacer para reactivar la economía es inyectarle dinero a la gente para las necesidades básica, como comer, ir a la escuela y cubrir la salud. El pueblo tiene que tener plata en el bolsillo para que se reactive el consumo interno, y pueda salir a comprar en los comercios y que los fabricantes puedan fabricar”, afirmó.

“Hay que reestructurar la deuda que ya la está planteando Alberto. Cuando asuma, al otro día tiene que estar viajando a Estados Unidos a replantear esta deuda escandalosa que nos va a dejar Cambiemos y que tenemos que pagar todos nosotros”, informó.

“La clase más perjudicada es más vulnerable como los jubilados, los que se quedaron sin trabajo y los que lo conservan, pero no pueden llegar a fin de mes. La Argentina se merece un pueblo feliz”, finalizó.

“Recuperar el mercado interno”

“Argentina tiene un problema estructural sobre su economía. Llega un punto en el cual el crecimiento se ve amesetado o se frena por falta de dólares. Es un problema que se llama restricción externa, lo que le pasó al gobierno de Cristina”, afirmó el senador Gustavo Traverso.

“Para desarrollarnos necesitamos una industria potente que necesita importar equipamiento. Nosotros estamos en el fondo del pozo y lo primero que hay que recuperar es el mercado interno”, afirmó.

“La industria hoy tiene un 50% de la capacidad ociosa de producción. O sea que más que inversión, necesita consumidores. Una vez que se recupere hay que mejorar el perfil exportador de los productos y agregar valor porque es la única forma de tener dólares en cantidad para poder afrontar los desafíos de la restricción externa”, ratificó.

“Hay mucha gente que no cree en el modelo industrialista de la Argentina, sobre todo los grandes capitales financieros internacionales que piensan que lo único que podemos hacer es exportar la materia prima de origen agropecuario e hidrocarburos. En este sistema, la mayoría de los argentinos quedan a fuera”, explicó.

“El problema no son los pequeños ahorristas, sino la fuga de capitales. Las grandes empresas argentinas siempre hacen lo mismo, y sobre todo las multinacionales. Tienen ganancias fabulosas y sacan los dólares hacia el exterior”, subrayó.