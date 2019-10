Alberto Fernández, sobre la deuda externa: “Vamos a cumplir antes con nuestra gente”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó ayer Junín, donde encabezó un acto en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, junto al postulante a la intendencia local Mario Meoni.

El ex jefe de Gabinete de la Nación, que fue recibido por cientos de vecinos, dirigentes y militantes, compartió las actividades en la región –además de Junín estuvieron luego en Chacabuco y en Chivilcoy- con el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo. La primera imagen de ambos dirigentes se conoció cuando pararon a cargar nafta y tomar un café en una estación de servicios de Carmen de Areco, donde se tomaron una fotografía con una vecina del lugar.





Con Randazzo y la presencia de Julián Domínguez, ex presidente de la Cámara de Diputados, Fernández estuvo escoltado en esta gira por la Cuarta Sección Electoral por dos dirigentes del peronismo que, luego de 2015, también estuvieron distanciados del kirchnerismo y enfrentados en los comicios legislativos de 2017, al igual que el propio candidato presidencial.



Meoni: “No queremos venir a marcar diferencias”

El primero en tomar la palabra en el acto fue Meoni, que afirmó: “No es un acto más, es un acto muy especial, en primer lugar porque estamos en el seno de la Universidad, en el Salón de la Democracia, un ámbito en el que sentimos que confluimos. Muchos se preguntaban cómo podíamos confluir políticamente dirigentes que veníamos de distintos sectores. Pero cuando recorríamos la calle y nos encontrábamos con cada vecino de Junín, lo que nos pedían era que nos uniéramos, que trabajásemos para poder mitigarles su enorme frustración, el dolor de no poder, muchas veces, comprar lo básico para comer”.

La única diferencia que queremos marcar es entre aquellos que tenemos sensibilidad y aquellos a quienes no les importa nada la gente, afirmó Mario Meoni.

Y el ex jefe comunal agregó: “Hoy tenemos una tarea enorme, tenemos la fortuna de tenerlo a Alberto acá, a quien le agradezco profundamente. Soy absolutamente respetuoso del voto de la gente, pero sabemos que estamos no solo recibiendo a un candidato, sino a quien, a partir del 10 de diciembre, va a ser el presidente de todos los argentinos”.

Abajo, en el auditorio, la gente coreaba “Alberto presidente, Alberto presidente…”.

Y Meoni amplió: “En el contexto de esa tarea enorme que va a tener Alberto, de reconstruir, desde las cenizas, este país, queremos que Junín sea parte de esa reconstrucción, queremos estar acompañándolo para que podamos crecer, que Junín no sea una isla y que no siga sumido en la terrible tristeza que hoy nos toca vivir cuando vemos cientos de negocios cerrados, que han cerrado fábricas familiares que tenían 60, 70 u 80 años de historia, cuando cientos de trabajadores han perdido su empleo”.

“Queremos unir a Junín, no queremos venir a marcar diferencias, la única diferencia que queremos marcar es entre aquellos que tenemos sensibilidad y aquellos a quienes no les importa nada la gente”, remarcó.

“Se siente, se siente, Mario intendente”, respondió el público presente.

Fernández: “Fueron años muy injustos”

“Con Mario nos conocimos cuando él era intendente y yo era jefe de Gabinete, y por más que veníamos de partidos distintos, rápidamente nos pusimos a trabajar juntos. Es verdad lo que dijo recién Mario, lo que nos une o nos distancia es cuán cerca o cuán lejos queremos estar de los que peor están, de los que la pasan mal, que son los que más necesitan del Estado, que necesitan que alguien se ocupe de ellos, los que se quedan sin voz, porque nadie quiere oírlos, los que se quedan sin trabajo, los que caen en el cono de la pobreza”.

Y el candidato a presidente agregó: “Nosotros hemos llegado aquí para preocuparnos de todos ellos y también para preocuparnos de esa clase media tan castigada, los comerciantes, los profesionales independientes, los que tienen una pyme, que trabajan todos los días para levantar sus comercios, sus empresas, sus profesiones, y viven dignamente en una Argentina que todos los días les cierra las puertas, a esos queremos representar, a los que viven de un sueldo y han visto caer su sueldo en todos estos años, a los que viven de una jubilación y han visto cómo su jubilación se ha demacrado”.

Y completó: “Nos preguntan de dónde vamos a sacar la plata para los remedios de los jubilados, es la dignidad la que un día nos dice ‘che, dejemos de regalarle la plata a los bancos y démosela a los que más la necesitan. Fueron años muy injustos, vimos cómo nuestros salarios en pesos se nos caían y nos exigieron pagarles a los amigos del Presidente las tarifas de luz y gas dolarizadas”.

“Vamos a volver a salir del pozo”

“Hemos llegado a un punto horrible, que es al pozo. El 10 de diciembre, si es que ustedes nos acompañan, vamos a empezar a salir. Estoy seguro de que vamos a poder. No va a ser fácil, pero lo hemos hecho muchas veces y nos hemos levantado y lo vamos a hacer una vez más”, sostuvo. Y añadió: “Siempre nos hacen volver a financiar la deuda externa, siempre le regalan al sistema financiero dinero, siempre maltratan a los que producen, a los que trabajan, y así nos dejan en el fondo del pozo”.

“Con Néstor pasamos a la historia, porque le pagamos al Fondo Monetario 9800 millones de dólares, esa era la deuda que la Argentina había acumulado desde 1957 hasta 2006. Ahora resulta que, en un año y medio, contrajeron una deuda que es seis veces más grande, y todo ocurrió a una velocidad, con un vértigo, que no hemos podido reparar en eso. Son 57 mil millones de dólares en un año y medio ¿Hace falta explicar algo más sobre la decadencia del gobierno de Macri?”, cuestionó.

Y amplió: “Como todos los que estamos acá y la inmensa mayoría de los argentinos somos gente digna, cuando pagamos con Néstor, no pagamos Néstor y yo, pagamos 40 millones de argentinos, con esfuerzo. Y otra vez tenemos que esforzarnos en cumplir las obligaciones que nos dejan estos malandras; pero vamos a hacerlo. Pero vamos a cumplir antes con nuestra gente, porque finalmente acá hay abuelos que sufren, gente que se quedó sin trabajo. Entre los logros de Macri está haber multiplicado por dos la desocupación y nosotros tenemos que ocuparnos de los que no tienen trabajo y deambulan por las calles, de los que se quedaron sin casa. Yo vengo de una ciudad opulenta, que tiene el ingreso per cápita de Bélgica, y solo allí hay 7500 personas que viven en la calle ¿Qué le queda al resto del país, si eso pasa en la ciudad más opulenta?”.

“Vamos a volver a poner en marcha la economía, volviendo a poner en pie a la pequeña y mediana empresa, para que la pequeña y mediana empresa vuelva a dar trabajo, lo vamos a hacer, lo hicimos tantas veces, lo vamos a hacer una vez más, no lo duden”, manifestó.

Contra la grieta

“Tanto se ha hablado del tema de la grieta que nos divide, pero tengo la impresión de que los argentinos hemos hecho algo más perverso que poner una grieta. Creo que los argentinos, durante muchos años, jugamos a ese juego de la cincha, donde cada uno tira de un lado de la soga. Es un juego tremendo, en el cual uno hace un enorme esfuerzo, pero el esfuerzo que hace se choca con el esfuerzo semejante que hace el otro. Y el efecto que tiene ese juego es que hacemos mucho esfuerzo para estar siempre en el mismo lugar ¿Y cuándo se termina ese juego? Cuando algunos de los que están en la punta ceden y los otros los arrastran con la soga. Eso no es una sociedad; una sociedad es una comunidad que se pone de acuerdo para tirar la soga para el mismo lado, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dejar de jugar a la cincha, vamos a ponernos todos de un lado y vamos a tirar todos de la soga para alcanzar lo antes que podamos el progreso”, enfatizó en el cierre del acto.