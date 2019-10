Piden por el ordenamiento vial de calles colectoras de la Ruta Nacional 7

Juan Manuel Sequeira, dirigente del Partido Socialista en Junín Bicentenario, presentó un proyecto de comunicación en el cual se solicita al Departamento Ejecutivo y a las secretarías pertinentes la señalización, semaforización, repavimentación e iluminación de las arterias Alicia Moreau de Justo, Panizza de Gómez, Madre Teresa de Calcuta, Dra. Rawson de Dellepiane

Por el mismo proyecto se pide incluir las arterias Alicia Moreau de Justo, Panizza de Gómez, Madre Teresa de Calcuta y Dra. Rawson de Dellepiane, de manera urgente en el programa de Centro Comerciales a Cielo Abierto y solicitar al Departamento Ejecutivo y a Vialidad Nacional que se dé a conocer la información adecuada y correspondiente sobre si se verá afectado el acceso a dichas colectoras o cómo será la forma de ingresar a las mismas, una vez que se haya concluido la traza de la autopista de la Ruta 7 en el trayecto entre Camino al Parque Natural Laguna de Gómez y el cruce con la Ruta nacional 188.

Fundamentos

El dirigente socialista y ex concejal consideró en los fundamentos de su iniciativa presentada este martes último en el Concejo Deliberante que “con cierres permanentes, caída abrupta y constante del consumo, ahogos por presiones tributarias, altos alquileres e incremento de costos fijos y de insumos, representan el cuadro actual que enfrentan los comercios en el país, y los juninenses en particular” además de resaltar que “desde los distintos sectores reclaman señales claras de parte de los gobiernos nacional y provincial, y también gestos desde el municipio local”.

Asimismo Sequeira señaló que “podemos observar cómo el sector comercial de Junín va sufriendo todos los perjuicios de la política económica que está viviendo el país. Asimismo, podemos inferir que a partir del cierre de los comercios, también se van perdiendo puestos de trabajo” y que “las arterias Alicia Moreau de Justo y Madre Teresa de Calcuta son tal vez las dos calles con más comercios y empresas que tienen altísima incidencia en las ventas/ clientes y en la cantidad de personal que se mueven por las mismas, que se denominarán Centros Comerciales a Cielo abierto, y es donde se ve abandono del Estado Municipal, que no tiene un proyecto de contención para nuestros empresarios sino de abandono, que no tienen señalización, semaforización, veredas, iluminación, conectividad con las arterias Benito de Miguel, Javier Muñiz; entre otras tantas cosas”.

“Por falta de un proyecto de ciudad, los que han decidido llevar adelante la generación de empleo y pujanza comercial en nuestra ciudad más se ven abandonados” señaló Sequeira en los fundamentos del proyecto de comunicación, mencionando que “en estos últimos días hemos visto poca discrecionalidad del gasto y desde este espacio político, en charlas permanentes con los comerciantes empresarios y trabajadores, vemos una altísima angustia por la falta de planificación, por el abandono de estas dos arterias, donde la fluidez de los potenciales clientes y la integridad física de sus empleados se ven cada vez más vulnerables, por dicho abandono”.

Por último, Sequeira indicó que “hasta el momento se desconoce a ciencia cierta cómo será el acceso a dichas colectoras y qué modificaciones podrían surgir en el sector, debido al paso de la autopista de la Ruta Nacional 7 en el tramo entre Camino al Parque Natural “Laguna de Gómez” y el cruce con la Ruta Nacional 188”.