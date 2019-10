Capilla de Loreto: Trabajan para seguir sumando servicios

Capilla de Loreto es uno de los barrios más grandes y más poblados de Junín. Ubicado al noreste de la ciudad, en los últimos años incrementó notablemente el número de pobladores, sobre todo a partir de la instalación de programas de viviendas sociales, como los del Plan Federal y el llamado Barrio Solidaridad, entre otros.

En el último tiempo, el desagüe norte –un proyecto de gran envergadura que apunta a dar solución a los problemas de anegamiento de este y otros barrios de Junín– resultó una obra que generó una gran satisfacción a los vecinos del lugar.

No obstante, el crecimiento del barrio genera un incremento en las demandas de los lugareños, algunas de las cuales aún están aún pendientes.

Las calles

La obra del desagüe está prácticamente terminada. No obstante, en Capilla de Loreto se plantean el interrogante de lo que va a pasar en la calle Azcuénaga, donde hay una canalización a cielo abierto, que no contemplaban los lugareños y que les genera dudas.

Un ingeniero dijo que Azcuénaga no se iba a entubar. Ya se está usando como basurero, no sabemos qué respuesta habrá el día que llueva. Nancy Priano. Presidenta de la Soc. de Fomento.

“Un ingeniero dijo que por un tema de la bajada no se iba a entubar”, señala la presidenta de la sociedad de fomento, Nancy Priano, y luego profundiza: “El tema es que se debería hacer algo, uno ve que ya se está usando como basurero, la gente tira cosas ahí y no sabemos qué respuesta van a dar los tubos el día que llueva, si van a funcionar las alcantarillas con los residuos que se juntan, esa zona siempre fue complicada con anegamientos. Además, los perros desparraman la basura, ahora viene el verano y empiezan a aparecer los roedores, y esto también pasa por la educación de los vecinos que tiran las bolsas en cualquier lado”.

Por otra parte, hay pedidos para la extensión del cordón cuneta y el asfalto, sobre todo en las zonas en las que ya se terminó la obra del desagüe. Estas demandas se incrementaron cuando se pavimentaron las calles que rodean al Hogar de Protección Integral. “A partir de eso hubo muchos reclamos de vecinos que preguntan por qué ahí sí y en otros lados no”, puntualiza Priano.

Alumbrado público

Otro asunto sobre el que los lugareños ponen el acento es el del alumbrado público. Es que, así como hay sectores donde el servicio es muy bueno, como la avenida Alvear, hay otros en los que esta prestación dista de ser la ideal: “Necesitaríamos que nos reforzaran el alumbrado en las cuadras en el interior del barrio, porque una luminaria en la mitad de cuadra ya no alcanza, y la luz amarilla no alumbra lo suficiente”.

Este pedido tiene que ver, principalmente, con un tema de seguridad. “En este momento la gente tiene miedo –afirma Priano–, hoy vamos caminando y mirando para atrás porque estas cosas no pasan solamente en el centro”.

Y al margen de la necesidad de mejorar el alumbrado público, los fomentistas solicitan “que el patrullero recorra más” porque “hoy no se ve tanto como antes”.

Gas natural

Desde hace tiempo, en Capilla de Loreto piden que se extienda el servicio de gas natural, algo que no está presente en todo el vecindario y lo consideran de primera necesidad.

“Hay un sector que ya tiene carpetas presentadas y nos dijeron que se van a respetar –asevera la presidenta de la sociedad de fomento– pero la gente se entusiasma cuando aparecen en los medios proyectos como el que se dijo días pasados, que se va a construir una nueva planta de gas. Las autoridades deberían explicar bien qué posibilidades hay”.

El tránsito

El último tema que abordan desde la entidad barrial es el del tránsito. Uno de los inconvenientes pasa porque algunas calles eran doble mano y, luego de haber sido asfaltadas, no se les dio un solo sentido, lo que trae problemas: “Suelen verse accidentes. Dijeron que iban a cambiar la cartelería, pero nunca se hizo porque ese proyecto tenía que pasar por el Concejo Deliberante, pero lo que estamos pidiendo nosotros es algo que es una prioridad. Es muy complicado”.

Adicionalmente, consideran que podría ser útil que se realice algún tipo de control, no con fines de recaudación, sino de manera preventiva.