Todas las actividades culturales

> 4, 5 y 6 de octubre

Fiesta

Fiesta del Cosechero en Morse. El viernes 4, actuarán: Gente de mi pueblo, Dúo Renacer, Mónica Lijoy y el show estelar de Alcides. El sábado 5, a las 18, actuaciones de Gente de mi Pueblo y Alexis Alonso. A las 21.30 del sábado, elección de la Reina Provincial del Cosechero y las actuaciones de Tomás Mariño e Isabella Vega, Carolina Centurión y Gabriel Bartomeo. Domingo 6: a las 15 desfile de instituciones, centros tradicionalistas, etc. A las 21, Fogón criollo, con la presencia de Juan Salles, Estr3S folk y el show estelar de Palmaes.

>Hoy

Libro

A las 20.30 de hoy, en El Salón cultural, Belgrano 84, se presentará el libro “Verdad silenciada”, de Carolina Del Pópolo. Acompañan a la autora en esta presentación; Carlos Laino, Rubén Liggera, Grupo Experimenta Teatro y Daniel Ferrúa. Invitan: Municipalidad de Junín y La Sociedad Italiana Unita. Entrada libre y gratuita.

Cine

Tu Cine (Newbery 263) proyecta hasta el miércoles 9 de octubre los siguientes films: Guasón, a las 17.30, 18, 19.45. 20.20 y 22.30: Un amigo abominable, a las 18.10 y 20.10; It Capítulo dos, a las 22, y La odisea de los giles, a las 22.10. Matinée sábado y domingo: It capítulo dos, a las 15.10; Un amigo abominable, a las 15.30, y Guasón, a las 15.45. Trasnoche viernes y sábado: It capítulo dos, a las 00.15; y Guasón, a las 00.40.

Festival

Festival de voces jóvenes, el viernes 4 de octubre a las 22, en la Sociedad Española (Narbondo 32). La dirección está a cargo de Alfredo Farías (piano).

Music hall

Adriana Conde- Estudio de Danzas, presenta Agatha, music hall, a as 21.30, en Teatro de la Ranchería. Espectáculo de danza, canto, humor y cierre de revista. Cuenta con 13 bailarines en escena y artistas invitados de primer nivel. Está dirigido artísticamente por Adriana Conde con la participación especial de la compañía Real Dance.

>Sábado 5

Teatro

“Esto no es una obra de teatro” , con Javier Mattioli y R. Noirat, a las 21.30, en Dadá, club de arte (Primera Junta 791).

Peña

Peña Raíces de la ciudad de General Pinto, en el Club Social y Deportivo de esa localidad. Desde las 21 se presentarán: Julio Cañete, Seguidores del Atardecer y Grupo Raíces.

Peña folclórica El Relincho, a realizarse en el Club Alberdi, de la localidad de O’Higgins desde las 21. Actuarán Agrupación de baile El remanso, Las voces de O’Higgins, Los Leguizamón, José L. Polleros, Fejumas (Arrecifes) y Dipi Carabajal (Santiago del Estero).

Música

Urtikaria y Elvira no duerme la siesta, en Casa de la Cultura (Belgrano 32), a la medianoche.

The Criticals, en City Rock, a la medianoche.

El grupo de rock alternativo de Junín, S.A.P.O., se presentará en festival de rock en Germania: “R-G5° Edición Festival Musica, desde las 20. Tocarán: Fabio Décima, Brunela Rojas, Sofía y Alina, Víctor Castellano, Flow de contrabando, El viejo, Algo así, Las cunatai, Lucho León, Unidos por el espanto y S.A.P.O.

Cuentos

Las Cuenteras de la Esquina, en Picasso bar, a las 17.30. Presentan: “Un cuento y un café, otras historias”.

Literatura

Disertación de Andrés Russo. Primera charla del ciclo Albert Camus, sobre la novela El extranjero. Será en Lugares Comunes (altos de Rivadavia 448) a las 20.

>Domingo 6

Libro

El domingo 6 de octubre, a las 20.30, en Teatro de la Ranchería, se presentará el libro de Alicia Pagella, titulado “El viaje”. La obra será presentada por la profesora María Lidia Karlen y el periodista y escritor Juan “Loly” Becerra, hijo de la autora. Entrada libre y gratuita.

>11 de octubre

Teatro

Ciclo teatro de viajero: Pablo Solo Díaz presenta “A perro…¡PERRO!”, en Dadá, club de arte, a las 21.30.

>12 y 13 de octubre

Folclore

Junín será sede del Pre Cosquín 2020, en Teatro de la Ranchería. Inscripciones desde el 2 de septiembre al 4 de octubre. Sábado 12 será Música, y el domingo 13, Danza. Inscripciones al mail: enia_5@hotmail.com.

Fiesta

Fiesta del Cordero Alberdino al Asador, en la localidad de Juan Bautista Alberdi, el sábado 12 y domingo 13 de octubre, con entrada libre y gratuita. Los artistas se presentarán en el Predio Ferrocarril. Actuarán artistas locales y del país. El sábado, tras la Elección de la Reina, cantarán “Hagan lío” y el domingo está prevista la actuación de Tempo Tango (con la coreógrafa y bailarina “la Chipi”; Alcides y a las 18, gran cierre con el Chaqueño Palavecino. Organiza la Municipalidad de Alem e instituciones locales.

>12 de octubre

Rock

S.A.P.O. en Ronnie Wood (Belgrano y Guido Spano), a la medianoche.

>13 de octubre

Feria

Feria Multiespacio “Día de la Madre”, en el Club Moreno, desde las 10 hasta las 20 horas.

Festival

Primer Festival de Danzas “Los sueños se cumplen”, organizado por Ghalia, Estudio de Danzas Árabes, desde las 17, en el Club Rivadavia (Padre Ghío 126).

>20 de octubre

Malambo

Matías Gallardo realizará nuevamente la obra “Solo”, una obra integral donde se conjuga la danza y la música de proyección folklórica en vivo. Está basada en una historia real llevada a escena desde una narrativa coreográfica y audiovisual. Será a las 21, en Teatro de la Ranchería.

>9 de noviembre

Tango

Rememorando al Viejo Zaguán, emblemático reducto tanguero de la década del ’80, un elenco de primer nivel con cantantes y cantores, como Andrés Pastorino, María Angela Picchi, Carmen de Tomás, Alberto Maestri, Enrique Mario Giagante y Guillermo Porcel. Cantor invitado: Roberto César Diotti, con el marco musical de los maestros Alfredo Farías en piano y Cacho Falcón en guitarra, con la conducción de Agustín Prezioso, desde las 21.30, en el Club de los Abuelos. Reservas: Sociedad Española (Narbondo 32), Tel 4632328, de lunes a viernes de 9 a 12.03, y en el Club de los Abuelos, Remedios de Escapada de San Martín 264, Tel. 4445457, de lunes a viernes de 15 a 18.