Colocarán 26 nuevos semáforos en Junín

En el marco de una visita al Colegio Padre Respuela, el Intendente Pablo Petrecca, anunció que se pondrá en marcha un nuevo plan de colocación de semáforos en esquinas que, según estadísticas, presentan un alto índice de siniestralidad en Junín.

La visita al cuarto año B de la escuela se dio para dar respuesta a un pedido realizado por los chicos para la colocación de un semáforo en la intersección de calle Roque Vázquez y avenida Padre Respuela.

Al respecto, Petrecca señaló que "hoy queremos anunciar un nuevo plan de semaforización que estaremos implementando en la ciudad y que consta de 26 nuevos semáforos que se sumarán a los 22 ya instalados, en el marco del Plan Integral de Seguridad Vial impulsado por nuestra gestión. Una de las esquinas donde se estarán colocando será en la intersección de las calles Roque Vázquez y Padre Respuela, como forma de dar respuesta a un pedido realizado por los alumnos de cuarto año B del colegio Padre Respuela en una visita que realizaron al Municipio".

"Recuerdo que fue Malena una de las alumnas que me habló de esta necesidad y, de hecho, hablando con los directivos hoy me contaban que desde el año 2000 venían reclamando por este semáforo. Por eso, con mucha alegría, hoy he venido a contarle a Malena y a todos los integrantes del colegio que vamos a estar dándoles respuesta con este nuevo plan de semaforización", detalló.

Por otro lado, el jefe comunal destacó que "todos los puntos donde se colocarán los nuevos semáforos tienen que ver con esquinas que presentan un alto índice de siniestralidad y previo a un análisis con el Foro de Seguridad Vial, que viene desarrollando un gran trabajo, hemos decidido este nuevo plan". Respecto del Foro mencionado, resaltó que "todos los integrantes, encabezados por el Dr. Hugo Greco, vienen trabajando con un gran compromiso y son personas que recorren, estudian y analizan distintas situaciones y problemáticas que existen en materia de seguridad vial para que, junto al gobierno, avancemos en acciones para solucionar y reordenar dichas situaciones".

Petrecca también recordó que "desde el inicio de nuestra gestión fueron varias las acciones llevadas a cabo con el objetivo de ordenar el tránsito y tener una mejor seguridad vial día a día. Fue así que pusimos en marcha el programa de concientización ‘Voy Seguro’, recorriendo todas las escuelas y distintos puntos de la ciudad, llegando a más de 20000 alumnos, padres y docentes de todo el Partido de Junín, la colocación de nuevas señaléticas, ya sean horizontal o vertical, más semáforos, reductores de velocidad y, por supuesto, el transporte público. En definitiva, se trata de un plan integral para resolver uno de los principales problemas que tenía la ciudad cuando asumimos y que seguimos trabajando para resolverlo".

Asimismo, el Intendente aseguró que "este es el camino que queremos seguir, implementando políticas públicas claras y de manera permanente, interviniendo todo el tiempo, tomando el problema y trabajando para solucionarlo. Recuerdo cuando que asumimos teníamos el problema de las motos en distintos sectores de la ciudad, el cual resolvimos y si bien los resultados son paulatinos, estoy convencido de que si seguimos por esta senda tendremos un mejor tránsito en la ciudad de Junín".

El momento del anuncio, el Intendente Pablo Petrecca estuvo acompañado por el Dr. Hugo Greco, titular del Foro de Seguridad Vial y la Arquitecta Natalia Troncoso, a cargo del área de Movilidad del Municipio. Troncoso, recalcó que "tras realizar un diagnóstico actualizado de todas las esquinas que necesitaban la colocación de un semáforo, hemos detectado 26 y en estos momentos comenzaremos con 5 semáforos, puntualmente, sobre Padre Respuela y su intersección con Canavesio y Roque Vázquez; en esta última es donde se presenta un alto índice de siniestros viales y donde está el colegio".

"El otro lugar donde comenzaremos a trabajar será en la rotonda de Primera Junta y Avenida San Martín, otro punto con muchos siniestros viales y para eso colocaremos semáforos en las calles anteriores de la rotonda, para controlar y organizar la llegada de vehículos a la misma", agregó. A continuación, especificó que "además de la colocación de semáforos, habrá una intervención general que incluye demarcación de cruce peatonal y achicamiento de calzada, todo para lograr un cruce seguro".

Por último, el Dr. Hugo Greco, en representación del Foro de Seguridad Vial, expresó primero "estar muy contento de saber que hoy se da respuestas a reclamos de hace muchos años, yo hace tiempo trabajo en cuestiones relacionadas al tránsito y hoy veo que llegan soluciones. Hace uno días hemos estado también en la inauguración de nuevos tramos en la autopista de la ruta 7, lugar donde hemos tenido que asistir a cantidades de víctimas, es ver que las cosas se están haciendo y a uno lo motiva a seguir trabajando".

Respecto al trabajo que realizan en el foro, Greco comentó que "nosotros recepcionamos pedidos e inquietudes de los vecinos y tenemos un lugar a dónde ir a plantearlas que es el Municipio. A pesar del crecimiento del parque automotor, los índices de accidentes disminuyen de a poco, pero esto depende del compromiso y la concientización de todos, de cada uno de los que circula por las calles, solo así tendremos un tránsito cada día mejor y más seguro".