Urtubey aseguró que buscarán “construir una Argentina con todos los argentinos adentro”

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de la Nación por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, junto a la presidenta del GEN Margarita Stolbizer y el prosecretario administrativo de la Cámara de Diputados de la Nación, Oscar Romero, también candidato a diputado nacional por Consenso Federal, estuvieron en Junín ayer en el marco de la campaña de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre junto al candidato a intendente de nuestra ciudad, Diego Ruiz.

También acompañaron la dirigente del GEN Marianela López, candidata a diputada nacional; el diputado “Bali” Eduardo Bucca, candidato a gobernador; y los candidatos a legisladores provinciales Fabio Britos y Florencia Casamiquela.

Romero destacó una agenda con visitas y recorridas en comercios de Junín, la visita a Argenlac y un encuentro con dirigentes de la Cuarta Sección.

En consenso

En conferencia de prensa, Juan Manuel Urtubey aseguró que Consenso Federal tiene “el equipo y a la persona que todos los argentinos saben que es indicada para sacarnos de este lugar”.

Indicó que el ex ministro de economía “debe conducir un proceso, no lo va a hacer solo. Requiere de un equipo de mujeres y hombres que apelen a fortalecer la institucionalidad argentina. En ese marco Consenso Federal lo que busca y lo expresa desde el pluralismo, la conformación de nuestro espacio es construir una Argentina con todos los argentinos adentro, la validación de la política desde la confrontación le ha hecho mucho daño a la Argentina”.

Sobre la situación económica, Urtubey aseveró: “Creemos que la situación de la fuerte caída de la actividad económica se debe fundamentalmente a un clima en el cuál hemos perdido total y absolutamente la confianza no solo hacia afuera sino fundamentalmente hacia dentro de la Argentina”.

Asimismo destacó que desde el espacio: "nosotros trabajamos desde la política, entendiendo que lo importante es la gente no la política y llevar el mensaje de que queremos un estado activo, inteligente, que genere las respuestas que la gente necesite”.

Urtubey destacó al candidato Bali Bucca: “En esta provincia de Buenos Aires creemos que necesitamos una gestión como la que puede mostrar como intendente en su momento Bali Bucca, nuestro candidato a gobernador de la provincia, cada uno de los intendentes en cada uno de los municipios, que saben que tener a un gobernador que ya fue intendente en la provincia es una ventaja importante”.

Las prioridades

“Más de la mitad de los chicos de la Argentina están en la pobreza”, destacó ante la consulta sobre los índices que se conocieron ayer.

“Hoy la Argentina está pagando las consecuencias de no haber entendido la crisis de la primera infancia en los años 2001, 2002. Hoy tienen 18 años esos chicos y estamos viviendo esas consecuencias”.

Por su parte Margarita Stolbizer reclamó: “¿Cómo se puede gobernar un país en que los argentinos tienen 250 mil millones de dólares fuera de la Argentina? ¿Un país que después de las potencias petroleras es el que más plata tiene en paraísos fiscales? Esas cosas tenemos que preguntarnos porque son las que hay que cambiar en Argentina”.

Stolbizer reclamó que se deben “repensar seriamente las prioridades”.

“No es difícil gobernar un país donde empezamos por reconocer la cantidad de plata que se ha llevado la mala administración, la falta de una reforma impositiva”, indicó.

A su vez, la titular del GEN hizo hincapié en la falta de credibilidad del gobierno y que “no es por como votó la gente, la culpa es del propio gobierno que no ha sabido hacer las cosas. Y cuando pierde credibilidad el gobierno la perdemos todos”.

Por último destacó que “el que ha sido causa del problema no puede ser solución del problema. La única solución está en aquellas personas que creen en el diálogo, que pueden construir consenso para sacar a la Argentina de este lugar”.

Por su parte el candidato a gobernador Bali Bucca aseguró: “A nosotros nos ocupa y nos preocupan muchísimo los sectores más vulnerables como los niños y los adultos mayores pero también cualquier sector de la economía”.

Bucca indicó que “las herramientas del sistema de salud, la educación y lo que se llaman las estructuras de oportunidades, esos centros comunitarios, centros integradores, las ong desplegadas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, hay que alumbrarlas y potenciarlas. Es algo prioritario y urgente”.