Junín fue punto de encuentro para cientos de bonaerenses

Ana, de Ameghino

Vengo desde Ameghino y estamos muy contentos con la ruta, donde hubo muchos muertos, por eso me parece fundamental el tema de la autopista.

En cuanto a si se podría revertir los resultados de las elecciones de las últimas PASO, Ana dijo: “Nunca se sabe, con el tema del Aborto estaba perdido y en senadores nos pusimos las pilas y se dio vuelta. Y con la del 125, pasó lo mismo. Cuando la gente se manifiesta por cosas buenas, las cosas siempre salen”.

Jorge, de Vedia

"La honestidad en la gestión de gobierno, la ruta, pero dá lástima las obras que no publicaron que se hicieron y no se hizo el circo al que nos tenía acostumbrado el otro gobierno. En la región, la autopista, el mejorado en los accesos a todos los pueblos que se hizo con fondos de la Nación y no hubo la propaganda que hacían antes. Acá el perfil es muy bajo pero mucho trabajo.

Jorge se mostró confiado en que el resultado de las PASO se va a revertir".





Florencia, de La Plata

"Vengo de La Plata a apoyar a este gobierno que entiendo tiene que seguir cuatro años más por el camino del cambio, el camino que todos queremos. Con un grupo de amigos venimos a la marcha.

Florencia también cree que será otro el resultado en las Elecciones Generales, distinto al que se dio en las PASO. Esperamos que sí, por eso estamos acá”, afirmó.

Nidia, Cristina y Silvia, de Lincoln

"Con mucho entusiasmo, las tres vinieron a acompañar. Cristina dijo: “que termine su mandato como corresponde y que sea reelecto por otro período porque lo que ha hecho es increíble. Lo que pasa es que el país estaba hecho pelota”.

Silvia manifestó: “Apoyo a Macri por mis hijos, por mis nietos y porque pienso que después de doce años de robo, en cuatro años no podés recuperarte”.

“lo que festejo es que tengamos un país en orden, una república y que no tenga miedo a poner límites. Quiero que Macri se anime a poner límites a todos sus políticos y a los de los demás partidos. Tiene que haber disciplina y respeto por los otros”.

Las tres mostraron seguridad al afirmar que el resultado de las PASO va a poder revertirse a favor de Macri. “Después de Mendoza, seguro”, apuntó.

Vilma, de Junín

"Vilma, una jubilada que tuvo el privilegio de estar en el palco de periodistas, dijo ser de nuestra ciudad y que le encantaba a Macri como Presidente de la Nación, además de considerarlo como el más buen mozo de los presidentes que tuvo el país.

Estoy segura que va a ganar las elecciones”, afirmó.